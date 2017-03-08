Чипизация: «Умные» татуировки превращают людей в киборгов

Представители фирмы Chaotic Moon разрабатывают проект "умных" татуировок с электродами Tech Tats, которые будут наноситься на тело человека и считывать данные о его организме. В настоящий момент такие татуировки умеют мерить температуру и давление, однако в будущем, возможны, смогут частично заменить смартфоны, сообщает Mashable.

На опубликованных ниже кадрах продемонстрировано, как инновационные татуировки будут наноситься на кожу. Краска наносится на кожу поверх светодиодов и микроконтроллера. Разработчики называют Tech Tats "модным и полезным аксессуаром".

Программисты из Chaotic Moon планируют "научить" татуировки распознавать различные состояния организма, такие, как стресс, частота сердцебиения, уровень кровяное давление. Эти данные будут дистанционно подаваться на компьютер с помощью краски, проводящей электричество.

Авторы проекта надеются, что в будущем такие татуировки помогут отслеживать местонахождение потерявшихся маленьких детей, а также, к примеру, смогут служить микрофонами при нанесении на больное горло.