Что скрывается за дымовой завесой «национализации» в ДНР и ЛНР?

События, развернувшиеся вокруг "национализации" активов олигархов в ЛДНР, кажутся выбивающимися из стройной картины происходящего на "украине", описанной нами ещё в июне 2016 года ("О чем не пишут "путинслильщики". "Батальоны просят огня". Итоги и перспективы 2016-17 года"). Напомню, мы тогда констатировали, что российский правящий класс не может допустить сейчас, появление на месте Рагулистана-антироссии, некой альтернативной России (свободной, неолигархической и народной) - Новороссии и именно этим и объясняются многие "странности". Однако, кажущаяся "нелогичность" происходящего, возникает от элементарной неинформированности и/или ангажированности экспердов. Итак, что же происходит на самом деле?

Вертикально интегрированные холдинги, контролируемые Ахметовым: ДТЭК и Метинвест, большей своей частью, расположены на территории Донбасса. В результате боевых действий, развязанных нацистами в 2014 году, они оказались разорваны фронтами. Поэтому его группе пришлось предпринять неимоверные усилия для сохранения производства. В частности, именно этим объясняется отказ ополченцев (в сентябре 2014 года) от занятия Мариуполя, фактически брошенного панически бежавшими свидомитами. Дело в том, что именно в Мариуполе расположен крупнейший завод Ахметова, работающий на экспорт, через его порт - "Азовсталь". Занятие Мариуполя, в условиях невнятного правового статуса ДНР, неизбежно вело его и связанные с ним производственными цепочками шахты и коксохимические заводы к остановке. В результате, десятки, если не сотни тысяч людей остались бы без средств к существованию. Только угроза дестабилизации внутренней ситуации в ДНР, остановила тогда наступательный порыв ополченцев.

Группа Ахметова, через своих лоббистов, пыталась продавить реализацию Минских соглашений. Ведь именно они восстанавливали хозяйственные связи на территории разорванного Донбасса. В результате их реализации, должны были исчезнуть двойное налогообложение, прекратиться траты на непрерывное восстановление разрушаемого обстрелами кастрюлеголовых. Однако их результаты, оплаченные героизмом ополченцев и добровольцев России, оказались плачевными для его компаний. Попытка "усидеть на двух стульях" поставила холдинги Ахметова на грань банкротства. Все три года власти майдаунов ему, ради сохранения единого производственного комплекса, приходилось МИНИМУМ дважды платить налоги. Большую часть - легально в Рагулистане (ради сохранения возможностей для экспорта продукции), меньшую часть и неофициально в ЛДНР. Часть продукции в виде контрабанды (без налогов), шла через линию фронта, однако и этот "экспорт" крышевался нацистами. Соответственно рентабельность бизнеса стремительно падала. По итогам 2015 года ДТЭК получила убыток - $1 916 млн (2015, МСФО), а Метинвест - 392 млн долларов. Осенью прошлого года стало ясно, что Порошенко выполнить Минск не в состоянии. Финансовое положение холдингов Ахметова, несущих убытки из-за ситуации на востоке "украины", резко ухудшилось. Они утратили возможность обслуживать, даже свои текущие обязательства. Доходность по их евробондам, выпущенных в надежде на нормализацию обстановки составила 10.25%. Поэтому, группа была вынужденна пойти на реструктуризацию своих обязательств на крайне невыгодных условиях. В феврале 2017 года они обменяли свои облигации на новые, с продлением выплат до 2024 года, но с еще более высокой доходностью. Таким образом, Ахметову, удалось высвободить значительные финансовые средства, на что он их направил, стало понятно из последовавших событий.

Рагулистан, безусловно, находился в крайне выигрышном положении в созданной на Донбассе ситуации: налоги и платежи в бюджет поступают, а от необходимости нести затраты по его содержанию они себя освободили... Однако "вдруг", причём сразу после обмена евробондов холдингами Ахметова, события принимают неожиданный характер. Против интересов Рагулистана выступили, как бы "рагули". Небольшая группка майданутых, под руководством выродка "Семенченко":

начинает "блокаду" Донбасса. Причём вялые попытки разогнать блокираторов, спускаются "на тормозах" на самом высоком уровне. Спустя несколько дней, некая толпа бабушек, вперемешку с дедушками-"титушками", якобы нанятые Ахметовым (!!!), пытается разблокировать Донбасс. Цирк, да и только! Однако этот безуспешный "штурм" редута блокираторов, объединяет вокруг них все нацистские и антипорошенковские силы. Как же иначе, ведь: "Ватники свидомых обижают"! Блокада стала реальностью... Первый ход сделан.

Народные республики выдвигают ЗАВЕДОМО невыполнимые требования к Рагулистану: через двое с небольшим суток снять блокаду, иначе - внешнее управление и даже "национализация". 1 марта в 00.00 заявляется о переходе "украинских" предприятий под юрисдикцию ЛДНР. Пресс-службы холдингов Ахметова извещают об отказе платить налоги в бюджет ЛДНР, подчёркивая лояльность Киеву, сохраняя тем самым от "наезда", ту часть холдингов, что находятся на территории контролируемой пока майдаунами. В результате на его предприятиях вводится "внешнее управление". Второй ход.

Однако шумиха вокруг "национализации" скрыла результаты филигранной операции, явно проведённой командой Ахметова под нашим руководством и прикрытием. Итак, что осталось "за кадром"?

1. Якобы на предприятиях Ахметова введено "внешнее управление". Однако ВЕСЬ менеджмент Ахметова остался в ЛДНР на своих местах. Почему? Да потому, что никто и не собирался их "национализировать", тк это создаст "дурной" прецедент для России. Заявления о "национализации" втихаря дезавуируются, обещают сохранить неизменными права собственников, а "внешнее управление", так это только до выполнения Минских соглашений. В результате, предприятия холдингов Ахметова на территории ЛДНР избавились от обязанности платить в бюджет Рагулистана, остались лишь ранее нелегальные налоги в бюджеты республик.

2. Группа Ахметова получила возможность запустить ранее простаивавшие, машиностроительные предприятия, ориентировавшиеся на экспорт в Россию. Большая часть прибыли от них явно будет уходить в бюджеты республик, зато текущие платежи за землю и пр. будут компенсироваться, да и коллективы удастся возродить. Что касается сохранения производственных цепочек со своими предприятиями на территории контролируемой пока майдаунами, то снабжение продолжиться, правда уже через территорию России и за живые деньги! Фактически мы наблюдает начало плавного перехода холдингов Ахметова в Российскую юрисдикцию.

3. Истерика вокруг "национализации" подхваченная майдаунами обрушила стоимость евробондов его холдингов. Доходность подскочила до 15% годовых в ЕВРО!!! Вот тут я думаю, ему и пригодились сэкономленные на текущих платежах деньги. За счёт пугливых европейцев он отбил все свои затраты на покупку придурка Семенченко с клоунами.

4. ЛДНР наполнят свои бюджеты и резко улучшат ситуацию с занятостью. Немаловажным является и обретение серьезного лоббиста своих интересов на территория, которые неизбежно войдут в состав республик. Убежден, что боевой уровень охранных структур Ахметова, окажется неприятным сюрпризом в условиях будущего бегства воинства свидомых. Фокусы с минированием производственных объектов в условиях отступления у них больше не пройдут...

Россия в результате этих событий, резко улучшила своё положение на многих направлениях. Не будем перечислять все, это предмет для отдельной статьи. Во-первых мы обнажили для "цивилизованной" Гейроппы безпомощность Киевского режима. О чём можно договариваться с людьми неспособными контролировать свои транспортные артерии и полубезумных боевичков? Во-вторых резко снизятся наши бюджетные траты на содержание ЛДНР. В третьих мы загнали Порошенко в цугцванг. В нынешней ситуации попытка разгона блокираторов, приведёт к практически неизбежному нацистскому перевороту, что лишит режим остатков легитимности, а соответственно и западной поддержки. Следующий этап - дезинтеграция, читайте в "К жителям оккупированного юго-запада России (б/у "украины"). Осталось два месяца" от 15.02.2017 года. Очевидно вариант с исполнением Минска-2 шоколадным президентом признан невыполнимым...