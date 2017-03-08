Дмитрий Медведев утвердил национальную стратегию в интересах женщин

В документе отмечается, что создание условий для полного и равноправного участия женщин во всех сферах жизни общества - приоритетное направление государственной политики РФ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении "Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы". Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"Создание условий для полного и равноправного участия женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах жизни общества является приоритетным направлением государственной политики Российской Федерации", - отмечается в документе.

Как поясняется в опубликованной справке к документу, стратегию планируется реализовать в два этапа. С 2017 по 2018 году предусматривается разработка механизмов реализации стратегии, а также информационно-аналитического, правового и кадрового обеспечения государственной политики в интересах женщин. На втором этапе, намеченном на 2019-2022 годы, планируется реализация мер по улучшению положения женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах.

Реализация стратегии будет финансироваться в рамках действующих государственных программ.

Проект стратегии был внесен в правительство Минтрудом. Ранее в интервью ТАСС вице-премьер РФ Ольга Голодец сообщала, что в стратегию заложены меры, направленные на то, чтобы женщина могла комфортно выстраивать карьеру, сочетая материнство и трудовые обязанности.

15 февраля в ходе встречи руководства Совета Федерации с главой правительства спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко просила Медведева сделать достойный подарок всем российским женщинам и утвердить к 8 марта разработанную кабмином при участии сенаторов стратегию.

Ранее стратегию обсудили общественные движения: