Европейские любовницы-профессионалки были банальными шпионками

В июле 1917 года именно к стенам венсенского замка, а не к фронтам сражений Первой мировой войны были прикованы взгляды всех французских журналистов. Ведь со дня на день здесь должен состояться самый беспрецедентный судебный процесс. Сверх популярная во всей Европе танцовщица голландского происхождения Маргарета Зелле, известная под именем Мата Хари, обвиняется французской разведкой в шпионаже в пользу Германии. Разбирательство начинается 24 июля, и уже на следующий день суд приговаривает Мату Хари к расстрелу. И 15 октября 1917 года Мату Хари расстреливают на полигоне. С собственной жизнью самая известная в истории секс-шпионажа куртизанка попрощалась, послав расстрельной команде воздушный поцелуй.

13 марта 1905 года. Один из богатейших промышленников Франции Эмиль Гиме устраивает в музее восточного искусства приём для важных персон, среди которых послы Японии и Германии. При этом он обещает показать гостям нечто боле экзотичное, чем экспонаты музея – а именно танцовщицу, исполняющую стриптиз в восточном стиле. Такого на Европейских сценах в то время не видел никто. И мало кому известная голландка, взявшая себе малайский псевдоним Мата Хари, становится чуть ли не популярнее тогдашней звезды Айседоры Дункан.

Но сценическая карьера Маты Хари обрывается через 9 лет, с началом Первой мировой войны. Но тогда предприимчивая танцовщица, которой на тот момент уже 38 лет, решает пополнять свой бюджет если не за счёт аншлагов, то за счёт богатых либо влиятельных мужчин. А её знакомый, Гаагский консул Карл Крамер, работавший на полковника разведки Вальтера Николаи, предлагает ей использовать свои связи с мужчинами за двойную оплату – со стороны кавалеров, и со стороны немецкой разведки. Некоторые историки считают - первым заданием Маты Хари на секретной службе Германии было выяснить у высших чинов Франции ближайшие планы наступления союзников.

Но единственным, кто мог бы подтвердить, насколько Мата Хари в этом преуспела и участвовала ли в шпионаже вообще, был майор фон Реппель. Только спустя много лет, во время Второй мировой войны, и уже будучи в отставке он признается – именно он тогда был координатором агента h-21 – такой кодовый номер получила завербованная Мата Хари. Других подтверждений того, что она работала на немцев, или была двойным агентом, нет до сих пор. Единственное, в чём можно было уличить танцовщицу - это в любви к влиятельным мужчинам в военной форме, и беспорядочным связям. А главная улика суда – флакон с симпатическими чернилами, которыми Мата Хари якобы должна была зарисовывать передвижения союзнических войск, оказался наполнен цианидом ртути – противозачаточным средством того времени.

Cовременница Маты Хари, прима-балерина Мариинского театра, а по совместительству агентесса французской разведки Матильда Кшесинская, тоже была не промах.

Эта женщина в 1916 станет самой богатой в Российской Империи. В её особняке в Стрельне, купленном в конце 19 века работала собственная электростанция, чего не могли себе позволить даже в Зимнем дворце. А дворником в её доме работал георгиевский кавалер. Многие тогда приписывали такое богатство её сексуальным связям с тогдашним наследником престола Николаем Вторым и со всеми великими князьями. Но основные капиталы она нажила не в качестве любовницы всей царской семьи, и тем более не на жаловании театра. Источником благосостояния Матильды был… военный бюджет Российской империи и союзницы России - Франции.

(Вот почему Поклонская орёт как резаная, пытаясь не допустить выхода на экраны фильма "Матильда", рассказывающего о том, как эта "балерина" спала со всеми Романовыми одновременно! - Ред.).

Но как удавалось пусть даже таким привлекательным женщинам как Мата Хари и Матильда Кшесинская, буквально вить верёвки из казалось бы искушённых мужчин, которым за разглашение военной тайны грозил трибунал? Каким образом эти воительницы невидимого фронта влияли на политику государств? И почему самые громкие истории секс-шпионажа связаны именно с женскими именами? Психологи считают – помимо талантов соблазнения, эти женщины имели одно важное качество, безотказно действовавшее на любого – в психологии оно называется синтемия – то есть созвучие с эмоциональным состоянием другого человека. Агентесса с лёгкостью настраивается на одну волну с партнёром, и с ней хочется поделиться тем, что у мужчины на душе.

Но в наше время даже не имеющая врождённых талантов куртизанка с лёгкостью может научиться искусству соблазнения. Ведь в арсенале современных куртизанок есть и специально разработанные психологами спецслужб программы, техники гипноза и нейролингвистического программирования и спецпрепараты.

А это бывшая порнозвезда, певица и депутат итальянского парламента Илона Сталлер, больше известная как Чиччолина.

Своей политической карьерой она обязана конечно не порно индустрии, а тем гигантским связям, которые она получила, работая на Венгерскую разведку. Агентессой спецслужб Илона стала будучи 18-летней официанткой, и затмила Мату Хари и Кшесинскую хотя бы своим стажем трудовой деятельности. Ведь проработать в качестве секс-шпионки ей пришлось целых 20 лет! После вербовки в ресторане будапештской гостиницы Интерконтиненталь, венгерские спецслужбы отправили Илону в Италию, в качестве гида-переводчика, и по совместительству массовика-затейника для высокопоставленных иностранцев из капиталистических государств. И не прогадали. Чиччолина переспала почти со всеми итальянскими сенаторами и важными гостями из США. Информация, прямо из постели Чиччолины уходила в специальный компьютерные центр спецслужб, а после отсева, ложилась на столы к министрам. Её работа на венгерскую разведку закончилась только 1989 году, с падением Берлинской стены, о чём она не стесняясь пишет в своих мемуарах.