«Источник Жизни-3» Николая Левашова поступил в продажу

Издательством «Золотой Век» впервые напечатан 3-й том знаменитого Сборника статей «Источник Жизни», рассказывающего об удивительных результатах уникального эксперимента, более семи лет проводившегося академиком Николаем Левашовым с женой Светланой в своём поместье во Франции, с 2003 по 2010 годы. Николай Викторович создал специальный Генератор внешнего поля, который на порядок повышал КПД процесса жизнедеятельности растений на территории поместья. Статьи в Сборнике снабжены многочисленными высококачественными иллюстрациями (около 700 штук), показывающими сенсационные результаты, полученные в результате этой работы. Причём, результаты не только повторяющиеся из года в год, но и постоянно улучшающиеся.

Сборник содержит 840 страниц с иллюстрациями, напечатан на мелованной бумаге большого формата. Переплёт – твёрдый. Книга уже поступила в Интернет-магазин Книги2000, и её можно свободно купить в России и в любых других странах Мира…