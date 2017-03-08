Израильский 9-й канал подтверждает: во главе ИГИЛ стоит еврей Шимон Эллиот

Израильский 9-й канал опубликовал информацию телеканала "Аль-Хайят" о тайне возникновения "Исламского государства"

Телеканал "Аль-Хайят" раскрыл тайну возникновения "Исламского государства" (ИГ), а также пролил свет на его задачи и цели.

Как рассказала в прямом эфире ведущая канала Иман Изз ад-Дин, группировку на американские и британские деньги создал Израиль для "грязной работы", а также ослабления арабских государств, "чтобы не осталось никакой силы, способной противостоять евреям".