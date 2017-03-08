Израильский 9-й канал подтверждает: во главе ИГИЛ стоит еврей Шимон Эллиот

Телеканал "Аль-Хайят" раскрыл тайну возникновения "Исламского государства" (ИГ), а также пролил свет на его задачи и цели.
Как рассказала в прямом эфире ведущая канала Иман Изз ад-Дин, группировку на американские и британские деньги создал Израиль для "грязной работы", а также ослабления арабских государств, "чтобы не осталось никакой силы, способной противостоять евреям".
"Израильский "Моссад" отвечал за создание этого образования, которое должно было ослабить и разобщить другие страны и позволить Израилю комфортно расположиться в сердце региона", — сообщила зрителям Изз ад-Дин (тем самым подтвердив ранее опубликованную нами информацию об истинных хозяевах и организаторах ИГИЛа, полученную из других источников - прим.ред).
По её словам, английская аббревиатуры ISIS расшифровывается как "Израильская секретная разведывательная служба" (Israel Secret Intelligence Service).
Анонсируя сюжет, диктор сказала: "Вы увидите, что Абу Бакр аль-Багдади на самом деле еврей, и его зовут Шимон (Саймон) Эллиот, и его поддерживает сенатор Джон Маккейн".