Навальный vs. Медведев. MOUNT SHOW Выпуск №86

08.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Навальный vs. Медведев. MOUNT SHOW Выпуск №86

Сегодня в выпуске!
В США идут разборки между демократами и Президентом Дональдом Трампом. Кто в США больше агент Кремля, демократы или республиканцы? Жандармы и Франсуа Олланд. МВД Латвии и проституция. Чернокожий пастор из Финляндии, родившийся в Анголе, пойдёт на выборы от правой партии «Истинные финны». Кличко и мост. Гройсман считает убытки от блокады. Навальный против Медведева. Город в Ленобласти объявили «свободным от геев». Ленин, Николай второй и мироточение. Голодец требует отказаться от прямоугольных классов в школах в пользу квадратных классов и многое другое.
 

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