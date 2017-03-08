Обыск в центре Рерихов: изъято 200 картин, купленных на ворованные деньги

Полиция пришла с обыском в международный центр Рерихов. С утра старинный особняк в самом центре Москвы был оцеплен. Следственные действия проводились в рамках уголовного дела о мошенничестве против бывшего и беглого председателя "Мастер-банка" Бориса Булочника. Изъяты 200 экспонатов, в числе которых картины, которые Булочник подарил музею. По версии следствия, шедевры Рерихов были куплены на ворованные деньги.

В 9 часов 40 минут утра усадьба Лопухиных в Малом Знаменском переулке, которую занимает международный центр Рерихов, была оцеплена ОМОНом. На территорию стали заезжать машины полиции. "Там ведутся какие-то действия, к нам никто не вышел, ничего не объяснил", — говорит Татьяна Иванова, секретарь правления МЦР. На вопрос, есть ли у нее связь с руководством музея, женщина отвечает: "Нет, мы можем только догадываться, почему".

Вскоре от сотрудников, пришедших на работу до визита силовиков, стало известно: в помещениях музея идут обыски, а экспонаты готовят к изъятию. Рериховцы решили блокировать и обыскивать въезжающие и выезжающие машины. "Ну вот сейчас более 200 картин Рериха уже изъяты, включая выступления в поход, крупнейшее полотно Рериха на территории Москвы", — говорит Николай Коробков, научный сотрудник МЦР. "Какие-то уголовные дела упоминались?" — спрашиваем у него. "Нет, но у нас сейчас очень много уголовных дел идет, судебных. Единственное — фамилию Булочника слышал в разговоре, и все", — отмечает Коробков.

Борис Булочник — один из основателей Международного центра Рерихов. Он же — председатель правления лишившегося в 2013 году лицензии "Мастер-Банка" и фигурант уголовного дела о преднамеренном банкротстве. Попался на сомнительных финансовых операциях и незаконной обналичке. Общая сумма — больше 60 миллиардов рублей. Ныне — в бегах, за границей.

Примечательно, что эмблема "Мастер-банка", который окрестили крупнейшей отмывочной площадкой России, повторяет знамя Рерихов с тремя кругами. Именно с его помощью адепты учения подают сигналы высшему инопланетному разуму. В том, какие именно средства Булочник вкладывал в центр Рерихов, у следствия сомнений нет.

"Изъяты картины Николая и Святослава Рерихов, приобретенные бывшим председателем правления одного из столичных банков на похищенные у кредитной организации денежные средства. Фигурант, действуя в составе организованной группы, заключил ряд фиктивных кредитных договоров с более чем 170 физическими и 200 юридическими лицами", — говорит официальный представитель МВД Ирина Волк.

Получается, что Международный центр Рерихов — это просто частный карманный фонд, исполнявший роль хранилища картин, скупленных на украденные деньги.

В министерстве культуры неоднократно подчеркивали, что, согласно решению верховного суда, МЦР не является наследником Святослава Николаевича Рериха и не является правопреемником советского фонда Рерихов. Соответственно, те 200 картин, об изъятии которых сейчас идет речь, могут удерживаться им незаконно.

В июле прошлого года организации под крышей центра Рерихов проверяли на экстремизм. В издаваемых ими книгах и фильмах обнаружили нацистскую символику. В тех же книгах министерство Культуры и Центробанк России были причислены к дьявольским силам. "Руководство министерства культуры не может смириться, что общественная организация обладает огромными богатствами, национальными, культурными, я имею ввиду наследие Рериха, что общественная организация находится в центре Москвы, в уникальном прекрасном памятнике", — считает вице-президент МЦР Александр Стеценко.

Кстати, памятник, усадьбу Лопухиных, в 2015 году передали в управление государственному музею Востока. Однако руководство Международного центра Рерихов просто не пускало собственника на порог. Особенно охраняли те самые подвалы, в которых хранилась сомнительная литература и видеоносители. Обыски и изъятия в помещениях музея продолжаются уже около 12 часов. Периодически за ворота выезжают груженые фургоны.