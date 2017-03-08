От «Катюши» до «Градов» и «Торнадо»: как в армии появились реактивные «боги войны»

8 марта день создания реактивных систем залпового огня (РСЗО). 80 лет назад появились первые ракетные снаряды, которые потом использовались на БМ-13 — легендарных "Катюшах" времен Великой Отечественной войны. Именно их называют оружием Победы, а артиллерию — "богом войны".

Сегодня на вооружении Ракетных войск и артиллерии Российской армии стоят создаваемые госкорпорацией "Ростех" реактивные системы залпового огня "Град", "Ураган", "Смерч" и "Торнадо" различных модификаций.

ТАСС рассказывает о том, с чего началось развитие РСЗО в России и какие комплексы до сих пор считаются уникальными.

РОЖДЕННАЯ ПОБЕДОЙ

Заместитель наркома обороны М.Н. Тухачевский был сторонником современных способов ведения войны. В 1933 году он создал Реактивный научно-исследовательский институт, в котором 8 марта 1937 года были разработаны эффективные ракетные снаряды (РС).

Необычное оружие никак не вписывалось в советскую военную доктрину тех лет. И лишь благодаря настойчивости некоторых инженеров и высших военных руководителей на свет появились опытные образцы РС-132.

Изначально ракеты ставились на самолеты, где доказали свою эффективность. Однако в 1939 году с выходом новых осколочно-фугасных снарядов М-13, которые имели большую мощность и дальность, было принято предложение установить заряды на транспорт. Так появилась первая советская машина реактивной артиллерии БМ-13, известная как "Катюша". Приказ о ее серийном производстве был подписан за считаные часы до начала Великой Отечественной войны.

Впервые она показала себя 14 июля 1941 года. По железнодорожной станции города Орша, куда съехались фашистские эшелоны, был открыт шквальный огонь. Новейшее советское оружие своей боевой мощью и эффективностью привело в смятение противника. За считаные минуты транспортный узел превратился в "огненное море".

Так было положено начало развитию советской реактивной артиллерии, прародителем которой была БМ-13.

Установки смонтировали на базе маневренного ЗИС-6. Однако позже в ходе модификаций шасси поменяли. Так, на смену ЗИСам пришел Studebaker, в конце 1940-х годов использовался ЗИС-151, в конце 50-х — ЗИЛ-157 и в финальной версии БМ-13НММ роль шасси выполнял ЗИЛ-131.

"Катюша" дошла до Берлина, в операции было задействовано более 1500 установок.

После окончания ВОВ она успела еще поучаствовать в военных действиях. Так, осенью 1952-го на стороне китайских добровольцев БМ-13 внесла значительный вклад в битве за гору Шинган. Участвовала в крупнейшей китайской артиллерийской операции за весь период Корейской войны. Последний раз "Катюша" продемонстрировала свою силу в период Афганской войны на стороне правительственных войск, но во второй половине войны ее сменил новый БМ-21 "Град".

ВРЕМЯ "ГРАДОВ" И "СМЕРЧЕЙ"

После Великой Отечественной войны не останавливались работы, направленные на усовершенствование систем залпового огня. Требовалось обеспечить компактное размещение ракет и хорошую высокую кучность стрельбы. В результате была создана БМ-21 "Град", которая отвечала всем этим требованиям, а также имела большую дальность, чем "Катюша". Он был принят на вооружение Советской армии 28 марта 1963 года.

Полевая реактивная система БМ-21 стала базовой для ряда других отечественных систем для стрельбы неуправляемыми реактивными снарядами калибра 122 мм — "9К59 Прима", "9К54 Град-В", "Град-ВД", "Легкая переносная реактивная система Град-П", 22-ствольная корабельная "А-215 Град-М", "9К55 Град-1", БМ-21ПД "Дамба" — и некоторых иностранных систем, включая: RM-70,RM-70/85, RM-70/85М, Type 89 и Type 81. Также сама БМ-21 имеет более пяти вариантов модификаций.

9К51М "Торнадо-Г" — самая модернизированная версия БМ-21 "Град". В сравнении со старым образцом она обладает значительно большей дальностью и маневренностью, но основное отличие — в современной системе навигации. Используя спутниковую навигацию и компьютерный расчет баллистических показателей, система может наводиться на цели автоматически.

На смену "Граду" в 1975 году пришла РСЗО "Ураган". Калибр снаряда — 220 мм, дальность стрельбы — 35 км. Боевой расчет машины составляет всего три человека, в то время как у "Града" — шесть. Машина была сделана на базе ЗИЛ-135ЛМ и имела 16 зарядов в одном залпе. "Ураган" предназначен для поражения различных целей: от открытой и закрытой живой силы до тактических ракет и зенитных комплексов.

"Ураган" прошел боевое крещение в Афганистане, не раз помогал Советской, Российской армии, а также союзникам. Использовался во время чеченских кампаний. Последним испытанием для него стала миссия по освобождению Пальмиры в Сирии.

Первый "Смерч" сошел с конвейера в 1987 году, и с тех пор неизменно служит не только Вооруженным силам РФ, но и ряду других стран. Он показал свою эффективность во время второй чеченской войны, также применялся Сирийской армией в миссии по освобождению Пальмиры.

"Смерч" обладает лучшими характеристиками среди РСЗО. Дальность его стрельбы в различных модификациях — 70–90 км. Время подготовки к залпу составляет 3 минуты, время на перезарядку — 13. Точность попадания превышает точность аналогов в два-три раза. За счет своей эффективности и дальности "Смерч" близок к тактическим ракетным комплексам, а по точности схож с артиллерийским орудием.

9К58 "Кама"— РСЗО с шестиствольным пакетом направляющих в составе артиллерийской части на шасси КамАЗа. Эта модернизация направлена на увеличение мобильности "Смерча". КамАЗ обладает меньшим весом и габаритами, чем МАЗ, это и позволило добиться большей мобильности.

РСЗО нового поколения "Торнадо-С"— эта модификация, направленная на максимальную автоматизацию огня. Она представляет собой дальнейшее развитие "Смерча". На вооружение Российской армии "Торнадо-С" поступило в конце декабря 2016 года.

Как сообщил генеральный конструктор НПО "Сплав" (входит в госкорпорацию "Ростех") Николай Макаровец, в настоящее время ведется работа над усовершенствованием РСЗО "Смерч", оно возможно за счет применения новых видов топлива, повышения точности аэродинамики и облегчения корпуса снаряда.