От «PocketPutin» до кибератак под чужим флагом: что ещё интересного узнал мир из утечки ЦРУ

Сайт WikiLeaks опубликовал новый материал, связанный с масштабной утечкой из ЦРУ, в котором фигурируют пять файлов под названием «Карманный Путин» (PocketPutin). Четыре из них представляют собой серверные программы и ещё одна — клиентское приложение.

«У ЦРУ есть пять скрытых тестовых серверов для прослушивания с названием PocketРutin», — уточняется в твите WikiLeaks.

Сетевая архитектура клиент — сервер — одна из базовых схем в программировании для передачи цифровой информации. По такой схеме работают, например, популярные приложения Skype или WhatsApp — собирая аудио-, видео- или текстовую информацию, установленное на гаджете или ПК приложение отсылает данные на HTTP-сервер.

Из представленных на сайте документов ЦРУ неясно, для сбора каких данных разрабатывалась клиент-программа «Карманный Путин» и на каких устройствах — мобильных или стационарных — она устанавливалась. Непонятно также, почему в названии серверов используется имя российского президента — связана ли передающаяся по данному каналу информация непосредственно с Владимиром Путиным или с Россией. В WikiLeaks, однако, уточняют, что серверы использовались именно для прослушки.

Нерусские хакеры

«Карманный Путин» стал не единственным сюрпризом, спрятанном в конфиденциальных файлах ЦРУ. Обнародованные накануне 8761 документов ведомства пролили свет на роль американской разведки в глобальном кибершпионаже.

WikiLeaks со ссылкой на эти документы утверждает, что ЦРУ запустило проект Umbrage, в рамках которого «собирает и сохраняет обширную библиотеку наступательных технологий из компьютерных вирусов, созданных в других странах, в том числе и в России».

Уточняется, что при помощи Umbrage киберэксперты управления могут имитировать почерк других хакеров и действовать «под чужим флагом».

«Этот необычайный набор, объем которого составляет несколько сотен миллионов строчек кода, предоставляет своему обладателю практически все возможности ЦРУ по проведению хакерских атак», — подчёркивает WikiLeaks.

От политики к коммерции

Однако в американском разведуправлении не только коллекционируют компьютерные вирусы, но и создают их. Согласно утечке, в структуре ЦРУ есть подразделение, занимающееся разработкой вредоносного «софта» исключительно для продукции Apple. В WikiLeaks поясняют, что доля телефонов, работающих на iOS, на мировом рынке не так велика — она составляет всего 14,5% против 85% доли телефонов на Android. Однако аппараты iPhone очень популярны в среде политиков, дипломатов и бизнес-сообществе. Таким образом информация, содержащаяся на них, обладает как правило большей значимостью.

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За взлом гаджетов на Android, впрочем, также отвечает отдельное подразделение, добавляет WikiLeaks. Деятельность этого подведомства связана с продукцией таких корпораций, как Google, Samsung, HTC и Sony.

Из обнародованных документов также следует, что американское консульство во Франкфурте-на-Майне является «хакерским» центром ЦРУ, курирующим регионы Европы, Ближнего Востока и Африки. В WikiLeaks отмечают, что киберагентам ЦРУ выдавали дипломатические паспорта, они действовали под прикрытием Госдепартамента.

Реакция на утечку

Все эти сведения, впрочем, особо не заинтересовали западную прессу. В США об утечке WikiLeaks пишут мало, убеждая американскую аудиторию, что сайт Джулиана Ассанжа связан со спецслужбами России.

В том же ключе высказалась и британская The Guardian, напомнив читателям, что в 2012 году Ассанж вёл авторскую программу на телеканале RT.

Ярче всех, однако, выразил точку зрения западного политического истэблишмента американский сенатор Джон Маккейн.

«Я не могу этого утверждать, но очевидно, что WikiLeaks был связан с Россией», — заявил сенатор, комментируя утечку документов.

При этом политик не привёл доказательств причастности России к новой публикации о ЦРУ.

«Нет, конечно, нет, это был кто-то, кто сидел в подвале своего дома в одном нижнем белье, куря сигареты», — ответил Маккейн на вопрос, не считает ли он, что Россия может быть причастна к утечке данных.

Он подчеркнул обеспокоенность тем, что хакеры «продемонстрировали способность добраться до наших самых важных секретов, до важнейших засекреченных материалов».