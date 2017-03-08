Письмо с того света: «Мы еще живы, но нас уже нет!»

Этот сердечный крик молодой девушки, обращенный к старшему поколению. Ведь мы все несем ответственность за гибель наших детей и внуков, за то, что смотрим равнодушными глазами на то, как племя долларопоклонников, захвативших Русь, уничтожает наш народ,и через это - наше Отечество. Трусость и измена...

Вот письмо девушки:

Мне очень надо, чтобы мое письмо прочитали молодые - девушки и ребята. А еще я хочу, чтобы его прочитали взрослые - дяди и тети, которые взяли на себя ответственность решать, что нам, молодым, полезно, а что - нет.

Мне 18 лет. Звать Ольга. Фамилии не сообщаю... Вот уже два года я больна СПИДом. В больнице я не одна, тут у меня такие же подруги и друзья. Теперь на все смотрю иначе, чем раньше.

Зачем вы, взрослые, нас, детей своих, «под танк» бросили? Зачем развратили сексом, «порнухой», наркотиками? Мы были еще детьми, а уже «папаши» тянули в постель. «Мамаши» получали за детей деньги. Вы виноваты в наших болезнях и наших смертях! Вам хотелось расслабиться. Вы развели «голубых», вы поощряете порнуху. Проповедуете «свободные связи», афишируете «режиссеров-гомиков», вы взращиваете все это, удовлетворяете свое беснование. А мы умираем.

Мы постепенно умираем, и не надо лгать, что ничего с нами не случится, что мы будем жить... У нас не будет любви, не будет семей, мы не родим детей. Вы понимаете, что творится с нами, поколением, которое пришло после вас?! Мы еще живы, но нас уже нет. Нас лишили детства и отобрали наше будущее.

Когда я встречаю на улице людей пожилого возраста, смотрю на них, меня одолевает непонятное чувство, не знаю с чем его сравнить. В нем обида, злость, безысходность, страх, зависть, безсилие и невозможность что-либо изменить. Поздно. Мы не знали, что означает любовь, не знали понятий «стыд», «моральность», «позор», «целомудрие». Все это исчезло из школы, из жизни. Но ведь вы это знали?!

Вот вы доживете до семидесяти лет, восьмидесяти и больше, а мы не доживем! Мы умрем молодыми! За что? Зачем? Четверо моих друзей, вчерашних учеников, умерли. В моргах лежат холодные. Мы уже хороним друг друга.

Почему вы нас не предупредили с вашим «безопасным сексом»? Нам хочется жить! Лучше б нам целину пахать, трактора водить, нежели в иномарках умирать от венерических болезней. Эти болезни стали для молодежи как насморк.

<...> Мы были маленькими, не знали, как рождаются дети, думали, что их находят в капусте или приносят аисты. Пускай бы уж лучше продолжали находить в капусте, не знать бы нам ничего другого подольше.

И никто вас не будет судить за нас. Вы ж никого собственноручно не убивали. Вы растлевали нас, вы «открывали» нам глаза в школах, как «хорошо» этим заниматься не в подвалах, а «цивилизовано», и демонстрировали фильмы, давали брошюры. Таких насильников сейчас не судят, их поощряют, выбирают к власти. Вы продолжаете это делать с другими детьми, которые младше за нас. Остановитесь!

Как была бы я теперь благодарна тому, кто вырвал бы у меня из рук сигарету, кто отстегал бы крапивой по заднему месту, когда меня еще возможно было спасти, вытянуть «из-под танка».

Помогите тем, кто переживает за народ, остановите то, что происходит везде.

Примите законы и запретите порнорекламу, порнолитературу и подобные фильмы, наркотики, водку. Мы гибнем, и вы также.

Кто там, «на танке»? Пьяные, «голубые», «свободные» от стыда? Мы под ними... нас переехали. Все.

Ольга

"...Мы одурачили, одурманили и развратили гоевскую молодежь посредством воспитания в заведомо для нас ложных, но нами внушенных принципах и теориях."

Протоколы сионских мудрецов. Протокол №9

PS: "...Через популярный мотивчик, распеваемый со всех сцен и экранов каким-нибудь развязным поп-идолом, в неокрепшие, ещё развивающиеся мозги легко вложить установки о том, как это круто и балдёжно принимать наркотики, какой это кайф для настоящих парней и девушек пить и курить, а беспорядочный секс, наподобие собачьего в каждой подворотне всякий раз с новым партнером, - это вот и есть настоящая свобода. <...>

Если мы не очистим глубинные родники народных культур, заваленные ныне иудейским мусором и дерьмом, не вернём добрые книги в каждый дом и библиотеку, не соскребём с телекиноэкранов сионскую злобу и ненависть, кровь и распутство, не вышвырнем жидов из наших министерств культуры и книгоиздательств, институтов и школ, не прогоним этих пошлых и разнузданных кривляк со сцен - то, от этой еврейской культотравы земная цивилизация погибнет!"