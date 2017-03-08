Посетителям зоопарка Абакана предлагают выбрать самое женственное животное

08.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Нужно прогуляться по центру живой природы, посмотреть питомцев и выбрать из них самого женственного. Конкурс среди животных проводится в честь 8 Марта.

Сегодня посетителей абаканского зоопарка ждут сюрпризы. Во-первых, всем представительницам женского пола — скидка. Взрослый билет в Международный женский день обойдётся в 80 рублей; для пенсионеров, студенток и многодетных мам — 50 рублей, при предоставлении удостоверяющего документа.

Во-вторых, с 11:00 до 13:00 посетители смогут поучаствовать в мастер-классе и сделать подарок мамам и бабушкам своими руками, а также ответить на вопросы, решить головоломку и пройти по зоопарку отвечая на вопросы в квесте-экскурсии.

Также во время прогулки по центру живой природы нужно присматриваться к обитателям, а на выходе голосовать за самое женственное и грациозное животное.

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