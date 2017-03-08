Прибалтийские халявщики решили требовать компенсаций за «советскую оккупацию»

Новое правительство Эстонии намерено скооперироваться с Литвой и Латвией в проработке вопроса компенсаций за "советскую оккупацию", передает Postimees.Глава эстонского Минюста Урмас Рейнсалу, комментируя планы властей, сослался на соответствующее решение от 2004 года, которое обязывает работать над компенсацией ущерба."Единственное решение, которое приняло в Эстонии правительство, принято в 2004 году, по требованию высокого народного представительства, и оно четко зафиксировало, руководствуясь принципами международного права, что оккупация Эстонии привела к ущербу, а исполнительная власть Эстонии должна посредством правительства заниматься этими вопросами", - сказал он.Рейнсалу уже сформировал экспертную комиссию, которая должна дать оценку "вызванным действиями тоталитарных режимов демографическим потерям, а также экономическому и экологическому ущербу". Отвечая на вопрос о том, как Эстония намерена добиваться от России компенсаций, министр ответил, что главная задача - объединиться в этом вопросе с Латвией и Литвой, которые уже "достигли в этом деле успеха", чтобы пользоваться с ними единой методической базой.Советский Союз аннексировал прибалтийские государства в 1940 году, поставив их властям ультиматумы. Нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов в беседах с журналистом Феликсом Чуевым вспоминал, что заявлял прибалтийским министрам, прибывшим в Советский Союз: "Обратно вы уже не вернетесь, пока не подпишете присоединение".Учитывая, что власти стран Прибалтики в условиях неравных сил решили не жертвовать жизнями людей и приняли ультиматумы, страны Запада в своем большинстве охарактеризовали этот процесс, как "насильственную инкорпорацию и аннексию", а не оккупацию, как этого требуют современные прибалтийские правительства.