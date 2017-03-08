Рамазан Абдулатипов успешно довёл Дагестан до средневековья

08.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
 

Рамазан Абдулатипов успешно довёл Дагестан до средневековья

Глава республики Рамазан Абдулатипов заявил на деловом завтраке в рамках инвестиционного форума в Сочи, что уровень развития промышленности в Дагестане в настоящее время упал до рекордно низких показателей «позднего феодального строя», сообщает RNS. По его словам, сейчас только 5% населения работают в промышленности, тогда как в начале XX века было 7%.

«Если мы по промышленности опустились на феодальный уровень, то возрождается Средневековье, нас захлестнуло невежество», - заявил Абдулатипов.

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