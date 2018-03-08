Скончался народный артист России Отар Джангишерашвили

08.03.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Скончался народный артист России Отар Джангишерашвили
В Волгограде умер театральный режиссер и художественный руководитель Нового экспериментального театра Отар Джангишерашвили. Об этом сообщается на сайте театра.

«Волгоградский государственный Новый экспериментальный театр и Волгоградское отделение Союза театральных деятелей РФ с глубоким прискорбием сообщают о безвременной кончине основателя и художественного руководителя театра – народного артиста России Мириана (Отара) Ивановича Джангишерашвили», — говорится в сообщении.

Артисту было 74 года.

«Прощание с Отаром Ивановичем Джангишерашвили состоится 10 марта 2018 года с 10:00 до 13:00 в здании Нового экспериментального театра. Похороны пройдут на Центральном (Димитровском) кладбище Волгограда 10 марта 2018 года в 15:00», — отметили в театре.

Отар Джангишерашвили — народный артист России, лауреат Государственных премий России имени Станиславского.

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