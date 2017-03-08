Слушание по «вмешательству» в выборы США пройдёт в «годовщину» убийства Чуркина, инаугурации Трампа

Спецкомитет Палаты представителей США по разведке 20 марта проведёт первые слушания, посвящённые заявлениям в Вашингтоне о вмешательстве России в президентскую кампанию в США, передаёт Reuters.

Как сообщил председатель комитета Дэвин Нуньес, заседание назначено на 10:00 по местному времени (18:00 мск). Слушания будут проходить в открытом формате.

По информации CNN, на слушания в качестве свидетелей приглашены директор ФБР Джеймс Коми и глава АНБ Майкл Роджерс. Также в заседании примут участие бывшие руководители ЦРУ и Национальной разведки Джон Бреннан и Джеймс Клэппер.

Как передавало ИА REGNUM, в начале января американская разведка обнародовала доклад, в котором утверждалось, что президент России Владимир Путин якобы лично дал указания повлиять на ход президентской кампании в США и не допустить победы на выборах кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Каких-либо доказательств в докладе представлено не было, что в Госдепартаменте США объяснили их повышенной секретностью.

Позднее американские законодатели объявили о начале расследования кибератак на политические организации в США в период выборов, ответственность за которые Вашингтон приписывает Москве.

Российская сторона многократно отвергала все обвинения во вмешательстве в избирательный процесс в США, называя их безосновательными.