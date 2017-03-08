Стали известны подробности производства новой Шевроле НИВА

Ожидается, что уровень локализации у новинки будет достигать 80%.

В компании «GM-АвтоВАЗ» заявили, что основную часть всех требуемых для сборки авто комплектующих поставляет ПАО «АвтоВАЗ».

Выход Chevrolet Niva нового поколения ожидается через 2-3 года.

Совместным предприятием GM-АвтоВАЗ было принято решение выпускать внедорожник Chevrolet Niva новой генерации с уровнем локализации более 80%.

Уровень локализации производства новой модели Chevrolet Niva должен превысить 80 процентов.

Сейчас проект находится на этапе поиска финансирования, ведутся переговоры по вопросу финансирования со сбербанком. Концепт-версию внедорожника на новой платформе показали в рамках Московского автосалона. Ранее «АвтоВАЗ» показал фото нового автомобиля lada Kalina Sport.

Основным поставщиком деталей для Chevrolet Niva станет ПАО «АвтоВАЗ». Начало выпуска внедорожника было намечено на 2016 год, но в марте 2015 года строительство корпуса было остановлено. Однако работы по разработке корпуса были приостановлены за год до намеченного срока.

GM-АвтоВАЗ ищет финансовую поддержку для завершения проекта.

В компании «GM-АвтоВАЗ» заявили, что основную часть всех требуемых для сборки авто комплектующих поставляет ПАО «АвтоВАЗ».

Выход Chevrolet Niva нового поколения ожидается через 2-3 года.

Совместным предприятием GM-АвтоВАЗ было принято решение выпускать внедорожник Chevrolet Niva новой генерации с уровнем локализации более 80%.

Уровень локализации производства новой модели Chevrolet Niva должен превысить 80 процентов.

Сейчас проект находится на этапе поиска финансирования, ведутся переговоры по вопросу финансирования со сбербанком. Концепт-версию внедорожника на новой платформе показали в рамках Московского автосалона. Ранее «АвтоВАЗ» показал фото нового автомобиля lada Kalina Sport.

Основным поставщиком деталей для Chevrolet Niva станет ПАО «АвтоВАЗ». Начало выпуска внедорожника было намечено на 2016 год, но в марте 2015 года строительство корпуса было остановлено. Однако работы по разработке корпуса были приостановлены за год до намеченного срока.