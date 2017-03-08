Учительница французского в Канаде соблазняла 13-летних учеников

08.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Полиция подозревает, что женщина невменяемая, поэтому до начала судебных разбирательств учительница пройдёт осмотр у психиатра.

36-летняя учительница французского языка в Канаде подозревается в интимной связи с 8 13-летними подростками. СМИ страны, в которой произошёл инцидент, рассказали о том, что женщина сама призналась в сексуальном контакте с юношами. Шестерым из них она лично преподавала культуру французского языка.

Также со слов учительницы стало известно, что с двумя своими учениками она устроила групповой секс в машине. Отношения с ребятами длились у неё на протяжение трёх лет, пишет vistanews.ru. На женщину заведено уголовное дело. Полиция пытается собрать подробную информацию о произошедшем. Женщину ждёт осмотр у психиатра. Врач должен определить степень вменяемости преподавателя на момент совершения преступлений. Первое судебное заседание по её делу состоится в мае.

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