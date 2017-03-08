В Центральную ТЭЦ Новокузнецка ограничат поставки газа из-за долгов

ООО "Газпромрегионгаз Кемерово" направило уведомление ООО "Центральная ТЭЦ" Новокузнецка о предстоящем ограничении поставки газа. Ограничение должно вступить в силу 21 марта 2017 года.

По оперативным данным на 27 февраля просроченная задолженность ТЭЦ за потребленный газ составила 2,56 миллиарда рублей, в том числе просроченная задолженность, сформированная в 2016 году в связи с систематическими неплатежами предприятия за газ – 951,8 миллиона рублей. За минувшие 12 месяцев поставки ТЭЦ оплатила газ только за 4 месяца, или всего 32% от поставленного газа.

Поставщик газа отметил, что "Центральная ТЭЦ" постоянно нарушает обязательства по оплате газа, проблему неплатежей не решают, накапливая долги. При этом ТЭЦ должна обеспечивать теплом, которое вырабатывают поставкой газа, абонентов, у которых нет долгов по оплате ресурсов. Примечательно, что ТЭЦ обязана обеспечить бесперебойную поставку ресурсов, вырабатываемых при использовании газа абонентам, не имеющим задолженности по оплате.