В Саратовской области Министерство ЖКХ будет отслеживать качество питьевой воды в период паводка

В министерстве строительства и ЖКХ Саратовской области была создана противопаводковая комиссия. Ее председателем был назначен заместитель министра Евгений Белоусов

Комиссия займется разработкой рекомендаций организациям строительного комплекса по созданию аварийно-восстановительных бригад, определению необходимой техники по ликвидации возможных последствий паводка и созданию необходимых запасов материальных средств. "В рекомендациях особое внимание необходимо обратить на работу водозаборов и качество подаваемой питьевой воды", - подчеркнул министр ЖКХ Дмитрий Тепин.

Напомним, 1 марта сообщалось, что МЧС ожидает ухудшения паводковой обстановки в семи районах Саратовской области. Речь идет о Вольском, Дергачевском, Новоузенском, Озинском, Перелюбском, Пугачевском и Петровском районах.