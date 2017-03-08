Владимир Путин пообещал врачам зарплату в 200% от средней по региону

Он напомнил, что у младшего и среднего персонала у младшего и среднего персонала медучреждений оплата труда должна будет к тем же срокам составлять 100% от средней по региону.

«Я исхожу из того, что нам удастся достичь этих показателей», - сказал Путин во время беседы с сотрудницами перинатального центра в Брянске. Он отметил, что сегодня этот показатель для врачей составляет 180%, передает ТАСС.

Напомним, такие показатели заложены в майских указах президента.

В декабре министр финансов Антон Силуанов сообщал, что зарплаты работников бюджетной сферы в 2017 году будут расти более плавно, чем планировалось.