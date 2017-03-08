Встреча в Анталье: согласование планов весенее-летней капании России, Турции, США в Сирии

08.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Встреча в Анталье: согласование планов весенее-летней капании России, Турции, США в Сирии

В турецкой Анталье прошла встреча начальник генштабов Турции, США и России.
Начальник генштаба Турции Хулуси Акар, председатель объединенного комитета начальников штабов армии США Джозеф Данфорд и глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов встретились для обсуждения текущей ситуации в Сирии и Ираке и предстоящих действий на этих ТВД.

Встреча в Анталье: согласование планов весенее-летней капании России, Турции, США в Сирии

Встреча в Анталье: согласование планов весенее-летней капании России, Турции, США в Сирии

Встреча в Анталье: согласование планов весенее-летней капании России, Турции, США в Сирии

На данном этапе, есть ряд важных вопросов, где стороны должны прояснить свои отношения, как для более эффективной войны против Халифата, так и для разграничения сфер своих интересов.
В Ираке, на фоне достаточно успешного штурма Мосула (освобождена часть правительственного квартала на западном берегу реки), крайне важен вопрос о том, куда будут направлены основные силы иракской армии после завершения мосульской кампании. Россия заинтересована в выходе иракских войск на сирийско-иракскую границу, что помимо прочего даст возможность направить в Сирию дополнительные силы иракских шиитов (по иранской линии) для освобождения восточных районов Сирии, а так же ограничить переток вооружений и техники из Ирака в Сирию (что в 2016-м году создало для САА существенные проблемы в районе Пальмиры и Дейр-эз-Зора).

Встреча в Анталье: согласование планов весенее-летней капании России, Турции, США в Сирии
Наступление иракской армии в юго-западной части Мосула. Аэропорт уже полностью зачищен, город взят в плотное кольцо, боевиков несмотря на ожесточенное сопротивление, теснят к старому городу.

Встреча в Анталье: согласование планов весенее-летней капании России, Турции, США в Сирии
Вслед за Мосулом, должен быть зачищен котел к западу от от города.

Турция в свою очередь стремится проводить самостоятельную политику в северном Ираке, где она сохраняет свое военное присутствие и проводит сепаратную политику с курдским правительством Барзани, в котором оно видит удобную альтернативу Курдской Рабочей Партии, которая действует с территории Ирака.
США в свою очередь стремятся довести до логичного конца кампанию против Халифата и за счет этого укрепить свои пошатнувшиеся позиции в регионе, при этом ограничив возможности Турции и России.

Встреча в Анталье: согласование планов весенее-летней капании России, Турции, США в Сирии
Продвижение САА к северу от Дейр-Хафира к Евфрату. Халифат предсказуемо отвел войска на юг.
После установление линии разграничения с курдами и выхода к Евфрату, САА очевидно приступит к операциям по занятию Дейр-Хафира и продвижению на юг, с целью подготовки предпосылок для наступления в провинцию Ракка.

В Сирии основным вопросом является ситуация в северных районах страны, где после падения Аль-Баба резко обострилась ситуация вокруг Манбиджа. Турция изначально была настроена взять Манбидж, но после появления плана по передачи территорий к западу от Манбиджа под контроль САА, несколько поменяла позицию, заявив, что не против, если Манбидж перейдет под контроль Асада. У курдов из SDF/YPG свое видение этого вопроса - они не против передать Асаду территории к западу от города, чтобы САА стала буфером между курдами и турками, а сам Манбидж курды хотят оставить за собой, ссылаясь на помощь американской коалиции, которая переправила свои контингенты на западный берег Евфрата и начала их разворачивать к северу от Манбиджа, чтобы прикрыть его от потенциального наступления турецкой армии от Джараблуса.

Встреча в Анталье: согласование планов весенее-летней капании России, Турции, США в Сирии
Американская авиабаза к югу от Кобани.

Россия в этой ситуации выступает адвокатом Асада, выторговывая для него новые территориальные приобретения в северной Сирии и стремясь добиться взаимодействия между Асадом и курдами, чтобы вытащить последних из под слишком сильной опеки со стороны США. На данном этапе курды уже передали сирийской армии три поселка к юго-западу от Манбиджа, но полностью буферная зона до сих пор не сформирована. При этом к западу от Манбиджа продолжаются бои между курдами и ССА, где обе стороны несут потери убитыми, ранеными и пленными. Есть потери и в столкновениях САА и ССА.

Встреча в Анталье: согласование планов весенее-летней капании России, Турции, США в Сирии
Наступление "Ахрар-аш-Шам", ССА и турецкой арми на Арима.

Турции в свою очередь высказывают претензии, что она недостаточно контролирует подконтрольных ей боевиков из "Ахрар-аш-Шам" и Сирийской Свободной Армии. Турция уже не раз заявляла, что постарается избежать действий, которые могут привести к осложнению отношений с Россией. Не исключено, что будет реализован вариант с компромиссом по поводу Манбиджа. САА прикроют его от турок с запада. США прикроют с севера, а в самом Манбидже формально будет продемонстрировано американское и российское присутствие, которое даст возможность Эрдогану сохранить лицо, при этом курды конечно никуда из Манбиджа не уйдут https://ria.ru/syria/20170306/1489376686.html.

Встреча в Анталье: согласование планов весенее-летней капании России, Турции, США в Сирии
Американские войска к северу от Манбиджа.

Встреча в Анталье: согласование планов весенее-летней капании России, Турции, США в Сирии
К северу от города оперирует 75-й полк рейнджеров - https://sofrep.com/76380/75th-ranger-regiment-hits-ground-syria-raqqa-offensive/

Встреча в Анталье: согласование планов весенее-летней капании России, Турции, США в Сирии
Турецкая колонна к югу от Джараблуса.

Так же требует прояснения вопрос по взятию Ракки, планы на штурм которой США анонсировали еще в январе 2016 года и предпослыки для чего планомерно создавались последние месяцы, когда наступление SDF/YPG при американской помощи, позволило выйти на ближние подступы к столице Халифата. Эрдоган предлагал США снизить поддержку курдов и привлечь турецкую армию к штурму Ракки, но американцы к этой идее относятся прохладно. Вопросы сотрудничества США и РФ в деле штурма Ракки так же поднимались, но в силу проблем текущей администрации Белого Дома, прямое сотрудничество имеет целый ряд подводных камней, тем более, что САА на данный момент даже до Табки не дошли.

Встреча в Анталье: согласование планов весенее-летней капании России, Турции, США в Сирии
Помимо сжимания полукольца вокруг Ракки, важное значение имеют вопросы выхода курдов к Евфрату между Раккой и Дейр-эз-Зором, что затруднит для Халифата логистику, а так же может создать предпосылки для деблокады Дейр-эз-Зора.

Соответственно, ситуация требует прояснения позиций и некоего компромисса, который закрепит новые сферы влияния сторон в северной Сирии, которые послужат основой для весенне-летней кампании 2017 года. Примечательным моментом является то, что эти вопросы обсуждают без представителей САА, ССА и курдов, а решаются их внешними покровителями, что более чем наглядно демонстрирует интернациональный характер конфликта.

 
Метки: Аль-Баб, Данфорд, Манбидж, Мосул, Россия, САА, ССА, США, Сирия, Турция. Герасимов, Хулуси Акар, война в Сирии, карты

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