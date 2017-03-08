Встреча в Анталье: согласование планов весенее-летней капании России, Турции, США в Сирии

В турецкой Анталье прошла встреча начальник генштабов Турции, США и России.
Начальник генштаба Турции Хулуси Акар, председатель объединенного комитета начальников штабов армии США Джозеф Данфорд и глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов встретились для обсуждения текущей ситуации в Сирии и Ираке и предстоящих действий на этих ТВД.
На данном этапе, есть ряд важных вопросов, где стороны должны прояснить свои отношения, как для более эффективной войны против Халифата, так и для разграничения сфер своих интересов.
В Ираке, на фоне достаточно успешного штурма Мосула (освобождена часть правительственного квартала на западном берегу реки), крайне важен вопрос о том, куда будут направлены основные силы иракской армии после завершения мосульской кампании. Россия заинтересована в выходе иракских войск на сирийско-иракскую границу, что помимо прочего даст возможность направить в Сирию дополнительные силы иракских шиитов (по иранской линии) для освобождения восточных районов Сирии, а так же ограничить переток вооружений и техники из Ирака в Сирию (что в 2016-м году создало для САА существенные проблемы в районе Пальмиры и Дейр-эз-Зора).
Наступление иракской армии в юго-западной части Мосула. Аэропорт уже полностью зачищен, город взят в плотное кольцо, боевиков несмотря на ожесточенное сопротивление, теснят к старому городу.
Вслед за Мосулом, должен быть зачищен котел к западу от от города.
Турция в свою очередь стремится проводить самостоятельную политику в северном Ираке, где она сохраняет свое военное присутствие и проводит сепаратную политику с курдским правительством Барзани, в котором оно видит удобную альтернативу Курдской Рабочей Партии, которая действует с территории Ирака.
США в свою очередь стремятся довести до логичного конца кампанию против Халифата и за счет этого укрепить свои пошатнувшиеся позиции в регионе, при этом ограничив возможности Турции и России.
Продвижение САА к северу от Дейр-Хафира к Евфрату. Халифат предсказуемо отвел войска на юг.
После установление линии разграничения с курдами и выхода к Евфрату, САА очевидно приступит к операциям по занятию Дейр-Хафира и продвижению на юг, с целью подготовки предпосылок для наступления в провинцию Ракка.
В Сирии основным вопросом является ситуация в северных районах страны, где после падения Аль-Баба резко обострилась ситуация вокруг Манбиджа. Турция изначально была настроена взять Манбидж, но после появления плана по передачи территорий к западу от Манбиджа под контроль САА, несколько поменяла позицию, заявив, что не против, если Манбидж перейдет под контроль Асада. У курдов из SDF/YPG свое видение этого вопроса - они не против передать Асаду территории к западу от города, чтобы САА стала буфером между курдами и турками, а сам Манбидж курды хотят оставить за собой, ссылаясь на помощь американской коалиции, которая переправила свои контингенты на западный берег Евфрата и начала их разворачивать к северу от Манбиджа, чтобы прикрыть его от потенциального наступления турецкой армии от Джараблуса.
Американская авиабаза к югу от Кобани.
Россия в этой ситуации выступает адвокатом Асада, выторговывая для него новые территориальные приобретения в северной Сирии и стремясь добиться взаимодействия между Асадом и курдами, чтобы вытащить последних из под слишком сильной опеки со стороны США. На данном этапе курды уже передали сирийской армии три поселка к юго-западу от Манбиджа, но полностью буферная зона до сих пор не сформирована. При этом к западу от Манбиджа продолжаются бои между курдами и ССА, где обе стороны несут потери убитыми, ранеными и пленными. Есть потери и в столкновениях САА и ССА.
Наступление "Ахрар-аш-Шам", ССА и турецкой арми на Арима.
Турции в свою очередь высказывают претензии, что она недостаточно контролирует подконтрольных ей боевиков из "Ахрар-аш-Шам" и Сирийской Свободной Армии. Турция уже не раз заявляла, что постарается избежать действий, которые могут привести к осложнению отношений с Россией. Не исключено, что будет реализован вариант с компромиссом по поводу Манбиджа. САА прикроют его от турок с запада. США прикроют с севера, а в самом Манбидже формально будет продемонстрировано американское и российское присутствие, которое даст возможность Эрдогану сохранить лицо, при этом курды конечно никуда из Манбиджа не уйдут https://ria.ru/syria/20170306/1489376686.html.
Американские войска к северу от Манбиджа.
К северу от города оперирует 75-й полк рейнджеров - https://sofrep.com/76380/75th-ranger-regiment-hits-ground-syria-raqqa-offensive/
Турецкая колонна к югу от Джараблуса.
Так же требует прояснения вопрос по взятию Ракки, планы на штурм которой США анонсировали еще в январе 2016 года и предпослыки для чего планомерно создавались последние месяцы, когда наступление SDF/YPG при американской помощи, позволило выйти на ближние подступы к столице Халифата. Эрдоган предлагал США снизить поддержку курдов и привлечь турецкую армию к штурму Ракки, но американцы к этой идее относятся прохладно. Вопросы сотрудничества США и РФ в деле штурма Ракки так же поднимались, но в силу проблем текущей администрации Белого Дома, прямое сотрудничество имеет целый ряд подводных камней, тем более, что САА на данный момент даже до Табки не дошли.
Помимо сжимания полукольца вокруг Ракки, важное значение имеют вопросы выхода курдов к Евфрату между Раккой и Дейр-эз-Зором, что затруднит для Халифата логистику, а так же может создать предпосылки для деблокады Дейр-эз-Зора.
Соответственно, ситуация требует прояснения позиций и некоего компромисса, который закрепит новые сферы влияния сторон в северной Сирии, которые послужат основой для весенне-летней кампании 2017 года. Примечательным моментом является то, что эти вопросы обсуждают без представителей САА, ССА и курдов, а решаются их внешними покровителями, что более чем наглядно демонстрирует интернациональный характер конфликта.
Еще из этой рубрики: