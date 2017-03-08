Вся Сирия пришла в движение: сирийская армия и курды наступают по всем фронтам

САА перешла в наступление по всем фронтам

А после изучения положения на фронтах становится очевидным, что джихадистов теснят повсеместно, и чаша весов постепенно склоняется в пользу САА и её союзников.

Провинция Дамаск

Ожесточенные бои между САА и джихадистами из различных группировок продолжаются на территории ферм и в районах Барзех и Кабун. Тут заблокированы крупные группировки боевиков и САА приступила к зачистке этих районов. После серии авиационных ударов подразделения 106-й бригады республиканской гвардии и 42-й бригады 4-й мех. дивизии вошли с северного направления в район Кабун.

В Восточной Гуте продолжаются столкновения вдоль международной автострады, связывающей Дамаск с Хомсом. Сирийские ВВС (самолеты и вертолеты) и артиллерия (ствольная и реактивная) наносят удары по позициям джихадистов в окрестностях городов Арбин и Дума. САА пытается развить успех, достигнутый в ходе успешного наступления в этом районе за последние несколько дней.

Одновременно с этим авиация ВВС Сирии продолжают наносить удары по позициям исламистов в районе гор Аль-Каламон в северо-западной части провинции. Она атаковала скопления джихадистов в окрестностях ранее захваченного ими города Аз-Забадани. Так что есть большая вероятность того, что САА готовится к наступлению в этой части региона с целью вернуть себе контроль над территориями, прилегающими к ливанской границе.

Провинция Латакия

В районе нагорья Джабаль аль-Акрад на севере провинции Латакия с наступлением весны возобновились ожесточенные столкновения между САА и различными группировками джихадистов. Боевики связанные с «Свободной сирийской армией» продолжают обстреливать позиции правительственных войск и публикуют в социальных сетях видео своих «подвигов».

Провинция Алеппо

В западных предместьях Алеппо САА при активной поддержке ВКС России продолжает наступление на позиции джихадистов в районе высоты Швейхана, в квартале Ар-Рашидин и в окрестностях селения Аль-Мансура. Артиллерия и ВВС Сирии методично обстреливают скопления боевиков.

К западу от города Манбидж в северо-восточной части провинции продолжаются столкновения между курдскими «Демократическими силами Сирии» и отрядами «Свободной сирийской армии», участвующими при поддержке Турции в операции «Щит Евфрата». Протурецкие боевики накануне вечером установили контроль над селением Аль-Бугаз. Одновременно с этим бои между сторонами возобновились в районе населенных пунктов Кафр Калбин и Калджибрин на севере провинции.

В восточной части провинции САА продолжает развивать наступление на Аль-Хафса, в окрестностях которого располагается обеспечивающая Алеппо станция водоснабжения. Так в понедельник, 6 марта 2017 г., в ходе ожесточенных боев, САА при поддержке ВКС России, массированных ударов артиллерии и РСЗО отбили у боевиков селения Аль-Арида, Гадими, Аль-Ашири, Расм аль-Хамам, Абу Джада и Тануза. Об этом сообщают ливанские источники из Al-Masdar News .

Можно с уверенностью говорить о том, что концентрация сил и средств на данном направлении такова, что продвижение САА к водохранилищу Аль-Ассад, вряд ли кто-то сможет остановить. Приоритетными целями для САА является селение Аль-Хафса и водозабор Алеппо на водохранилище Аль-Ассад.

Таким образом, авангард правительственных войск приблизился на 8 км к Аль-Хафсе, на 13 км к станции водоснабжения и на 6 км – к военному аэродрому Кшейш.

Одновременно с этим тысячи местных жителей покинули зону боевых действий в попытке найти пристанище в контролируемых SDF районах к югу от Манбиджа. Бойцы курдских отрядов подвергают всех беженцев тщательному осмотру, что логично в свете любви джихадистов переодеваться в женщин.

Провинция Хомс

САА продолжает укреплять свои позиции в восточных и северных окрестностях освобожденной от джихадистов Пальмиры. Накануне они выбили джихадистов с территории нефтяного месторождения Джазаль.

Нужно отметить, что на другом, ранее освобожденном от джихадистов месторождении Хайян, уже приступили к восстановлению скважин, что будет совсем не лишним для экономики Сирии.

Одновременно с этим САА готовятся вернуть себе контроль над районом хранилищ к востоку от Пальмиры.

Провинция Дейр эз-Зор

В северо-западной части провинции Дейр эз-Зор «Демократические силы Сирии» в ходе ожесточенных боев с джихадистами, при поддержке ВВС международной (американской) коалиции, продолжают развивать наступление к югу от селения Аль-Кабр в излучине реки Евфрат. Курдские отряды установили контроль над мостом и станцией водоснабжения в окрестностях этого населенного пункта. Жители Ракки и ее окрестностей массово покидают свои дома, резонно опасаясь ударов ВВС международной (американской) коалиции. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Одновременно с этим местные источники сообщают, что джихадисты и их семьи покидают селение Харибша в западной части провинции, направляясь на подконтрольные союзным ИГИЛ группировкам к северу от Дейр эз-Зора.

Накануне отряды SDF, проводящие при поддержке ВВС международной (американской) коалиции операцию «Гнев Евфрата» с целью освободить от джихадистов города Ракка, добились крупного успеха, перерезав трассу, связывающую её и Дейр эз-Зор, важный путь снабжения джихадистов. Таким образом, крупная группировка джихадистов оказалась фактически блокирована в городе, который они считают «столицей исламского халифата».

Провинция Даръа

В квартале Аль-Маншия в городе Даръа продолжаются ожесточенные бои между САА и группировками боевиков. Боевики обнаружили в захваченной ими части квартала тоннель, ведущий к зданию старой таможни. Близкое к оппозиции агентство Qasioun утверждает, что тоннель, длина которого превышает 300 метров, был вырыт военнослужащими сирийской армии с целью вернуть себе контроль над объектом в ходе неожиданного контрнаступления.

При этом боевики из северо-восточной части провинции жалуются, что САА регулярно подвергает их позиции, в районе селений Буср аль-Харир, Аль-Каум и Аль-Муджейдиль, артиллерийским обстрелам.

Провинция Идлиб

Обстановка в южной части провинции Идлиб остается крайне напряженной по причине вооруженной конфронтации между коалицией «Хаят Тахрир аш-Шам», сформировавшейся вокруг «Джебхат Фатх аш-Шам», и группировкой «Ахрар аш-Шам».

Ожесточенные столкновения между джихадистами и «умеренными» продолжаются в районе селения Аль-Мастума. Боевики «Ахрар аш-Шам» пытаются вернуть себе контроль над захваченной противником военной базой в окрестностях населенного пункта.

В свою очередь джихадисты «Джебхат Фатх аш-Шам» захватили четырех боевиков «Ахрар аш-Шам». Бывшая «Нусра», в свою очередь, утверждает, что причиной возобновления конфликта стало похищение боевиками «Ахрар аш-Шам» одного из полевых командиров группировки.

В ответ на активность боевиков правительственные войска обстреляли позиции незаконных вооруженных формирований в районе города Мухамбаль и селения Ат-Таманиа. Об этом сообщили источники в СМИ.

Провинция Ракка

В этой провинции гуманитарная ситуация остается критической. ВВС международной (американской) коалиции наносят массированные удары по объектам ИГИЛ в столице региона и ее северных окрестностях. Местные жители массово покидают свои дома, опасаясь, что они могут стать очередной целью ударов коалиции. В январе 2017 года командование коалиции официально уже признало свою ответственность за гибель как минимум 188 мирных жителей в Сирии и Ираке. Джихадисты, в свою очередь, обязывают местное население носить афганскую традиционную одежду, чтобы наступающие бойцы SDF не могли отличить мирных жителей от боевиков или как можно больше затруднить опознание.

Провинция Хама

Тут бойцы САА захватили фургон, перевозивший вооружение и боеприпасы боевиков «Джебхат Фатх аш-Шам». Водитель и охранявший груз джихадист были уничтожены в ходе перестрелки. Об этом сообщает ливанский информационный портал Al-Masdar News.

По данным источника, автомобиль с боеприпасами направлялся к позициям ИГИЛ в восточной части провинции Хама. Это далеко не первый подобный случай за последнее время. Военные эксперты предполагают, что боевики «Джебхат Фатх аш-Шам» продают оружие другим джихадистам.

В северной части провинции авиация ВВС Сирии нанесла удары по позициям боевиков в окрестностях города Саламия, а также близ населенных пунктов Тибат аль-Имам, Лахая, Ан-Насирия и Аз-Зуввар. Боевики, в свою очередь, вывели из строя танк сирийской армии в районе селения Камхана. Близкие к радикалам источники выложили в интернет видео, запечатлевшее этот момент.