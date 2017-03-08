За Гиви и Моторолу: снайпер ДНР ликвидировал одного из лучших боевиков «Правого сектора»

08.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

За Гиви и Моторолу: снайпер ДНР ликвидировал одного из лучших боевиков «Правого сектора»

06.03.2017 В Донбассе погиб боевик «Правого сектора» Алексей Руфимский с позывным «Старый», которого считали «одним из лучших бойцов», заявили в 1-й отдельной штурмовой роте нацбатальона.

По данным нацбатальона, он погиб 6 марта. «Один из лучших бойцов, год фактически не покидал зоны боевых действий, дисциплинированный и вышколенный воин», – говорится в заявлении роты «Правого сектора*», которое приводит «Украинская правда».

По данным портала «Новороссия», боевика под позывным «Старый» ликвидировал снайпер ДНР. Реальное имя погибшего – Алексей Руфимский. Он находился в «зоне АТО» неофициально, деньги на его похороны собирались сторонниками «Правого сектора».

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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