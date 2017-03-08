Жительница Хакасии угодила в тюрьму в Таиланде за кормление рыбок

Суд над 53-летней Ольгой Смирновой из Черногорска уже состоялся. Ей назначили минимальное наказание и она сможет вернуться домой.

В середине февраля федеральные СМИ сообщили о том, что россиянку, отдыхающую в Таиланде, арестовали сотрудники Департамента морских и прибрежных ресурсов королевства. Туристку, которая кормила рыб на острове Рача-Яй в Андаманском море на юге страны, доставили в отделение полиции на острове Пхукет. Оказалось, что действия женщины незаконны, это нарушения правил поведения в природоохранной зоне.

В полиции россиянка провела двое суток и смогла выйти под залог в 100 тысяч батов, это чуть больше 150 тысяч рублей. Однако, покинуть страну женщине было нельзя, до конца разбирательств. В ситуацию вмешались и представители российского посольства.

Как выяснилось, туристка, отличившаяся в Тайланде, живёт в Черногорске. Это 53-летняя Ольга Смирнова. Заседание суда состоялось 6 марта. Женщине грозило наказание в виде штрафа до $3 тыс. и даже лишение свободы на год, сообщает ТАСС. Однако суд избрал минимальную меру наказания. Смирнова заплатила всего 1 тысячу батов (1 600 рублей).

Жительница Черногорска Ольга Смирнова может вернуться домой уже завтра, 9 марта. Об этом ТАСС сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ Владимир Соснов. "Из-за судебного разбирательства женщина, конечно же, пропустила свой чартерный рейс. Но удалось договориться с авиакомпанией: без штрафов и доплат она сможет вылететь 9 марта", – уточнил дипломат.

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