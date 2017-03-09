Хакасская пьеса «Шаман» представлена в неделе русской драмы в Лондоне

С 7 по 12 марта в Лондоне впервые проходит неделя русской драмы (RUSSIAN DRAMA WEEK), в афише которой представлен спектакль по хакасской пьесе «Шаман» Антона Литвиненко.

Организаторы дней русской драмы в Лондоне – независимые режиссеры. Актеры знакомят участников фестиваля и заинтересованных зрителей – ценителей российской культуры и театра в Великобритании с тенденциями, направлениями, моделями текстов для современного театра. Премьера драмы состоялась 7 марта на открытии фестиваля современной русской драматургии «О времени и о судьбе». Организатор фестиваля и режиссер постановки – Дмитрий Турчанинов. Медиа-режиссер – Алексей Аверкин.Роли исполняют: Шаман – Эймис Минкялис, Гость – Олег Хилл. Все представления идут на русском языке с английскими субтитрами. История о хакасском шамане и его госте, раздираемом внутренними страстями, вызвала интерес у русскоговорящей публики Лондона. Автор пьесы «Шаман» Антон Литвиненко известен хакасской общественности как независимый режиссер и оператор игрового кино, сотрудник Хакасского театра драмы и этнической музыки «Читiген», сообщили в министерстве культуры республики.

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