Абаканец чужую иномарку сдал на запчасти

Машину, стоимостью 300 тысяч рублей, мошенник продал на авторазборку за 15 тысяч рублей.

Владелец машины и аферист, житель Абакана 1975 года рождения, договорились о сделке по купле - продаже. При этом потенциальный покупатель не имел материальной возможности и намерений произвести расчёт за технику. Тем не менее обвиняемый убедил хозяина авто в том, что готов приобрести машину после предварительного осмотра на пункте технического осмотра. При этом «покупатель» выразил готовность самостоятельно транспортировать машину до пункта техосмотра. Владелец иномарки дал согласие. После процедуры технического осмотра автомобиль был продан на авторазборку за пятнадцать тысяч рублей. Рассчитываться с владельцем иномарки мошенник не стал, а неоднократные его звонки игнорировал. После того, как потерпевший обратился с заявлением в полицию, сотрудники уголовного розыска ОМВД России по г. Черногорску установили местонахождение афериста. За мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба, в крупном размере, обвиняемый ответит в суде, сообщили в пресс-службе МВД по РХ.

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