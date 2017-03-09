Александр Лукашенко: Дмитрию Медведеву кое за что тоже придется Заплатить

Отношения Москвы и Минска – это не только бухгалтерия, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя заявление главы российского правительства Дмитрия Медведева о цене на газ для Белоруссии.

«Я не хочу в детали вникать, но Медведев должен понимать, что если мы будем платить как в Европе (за газ), то кое за что ему тоже придется заплатить. И цена будет неимоверно выше, нежели цена на природный газ», - сказал Лукашенко, передает БелТА.

«Мне казалось, … что наши отношения с Россией - это не бухгалтерия», - добавил президент Белоруссии.

Во вторник Медведев обратился к членам ЕАЭС с призывом не «упражняться в подсчетах» стоимости российского газа, подчеркнув, что если бы некоторые страны не входили в состав Союза, они покупали бы газ по европейским ценам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва занимает последовательную позицию по газовому вопросу с Минском, на рабочем уровне доводит ее до белорусских коллег.

В комментарии газете ВЗГЛЯД президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов выссказал мнение, что Лукашенко пытается усидеть на трех стульях. «Проблема в том, что этих стульев уже нет, и он сидит на полу. Но все пытается продавать то, чего нет: интеграцию, дружбу», – отметил политолог.