Американский ветеран-танкист о танковом биатлоне: «Русские танкисты – сумасшедшие!»

Сергей Шойгу с момента вступления на пост Министра обороны сделал немало хорошего для Армии России. И одно из самых лучших его деяний – создание эпичного состязания – танкового биатлона.

На популярном видеохостинге You-Tube появилось занимательное видео, в котором русский, проживающий на Западном побережье Америки, показывает запись танкового биатлона своему коллеге.

Рей, а именно так зовут американца – в прошлом танкист, и по его мнению, – бывших танкистов не бывает. При этом он свободен от предрассудков, и ему искренне интересно наблюдать за соревнованиями. Автор канала Роман Степанов, показав видео самых настоящих танковых гонок, поразил американского ветерана-танкиста.

Почему американцы не участвуют? Я не знаю почему. Могу поспорить, что если я найду наших танкистов с 80-х или 90-х, и каким-нибудь способом достать М-60, мы бы точно приняли участие в этом. Я бы точно принял в этом участие!

Рею довелось объездить несколько танков, в числе которых М551 «Шеридан», М48, М60, а вот с М1 «Абрамсом» познакомиться вживую не удалось.

«Абрамс» в моё время не был даже учебным, я пробовал симулятор, но его слишком раздули. Потому что американская армия действует по флажкам. Мы или идём или не идём. Просто с менталитетом холодной войны они слишком раздули М1 «Абрамс».

На моменте, когда экипаж российского Т-72 очень быстро занимали места за рычагами на одном из упражнений, Рей отметил, что наш танк в этом плане удобнее:

Вот тут у М60 тут была бы проблема: выпрыгивать из танка и потом обратно в него запрыгивать неудобно – сложно быстро попасть в водительский отсек.

Отметил он и хорошую, правильную безбашенность российских солдат, и даже с некоторой завистью.

Русские лётчики, танкисты и солдаты – сумасшедшие, и это здорово

Американец оказался настолько впечатлён увиденным, что очень сильно проникся этим спортом. Душа старого танкиста взяла своё, и он весьма эмоционально, пересыпая речь нецензурными выражениями, посетовал, что Штаты не принимают участие в подобных соревнования в России.

Господи, как бы я хотел это попробовать сам, я бы даже принял участие на М47. Блин, как же это было бы здорово. Приехали бы наши 40-50 летние старпёры со времен холодной войны, это было бы эпично! Даже больше, чем впечатляюще! Выиграли бы, проиграли, не важно, это было бы здорово. Снимите эти тупые санкции и привезите туда танк Паттон! И, конечно же, «что если?» во мне всегда мучает меня. Посмотреть, как поведёт себя М60 против русского танка. Все на стороне демократов всегда трындят «Хаха, всё наше оружие лучше русского – «качество выше количества» - ну так давайте проверим, давайте посмотрим.

Отметил он и эргономику, и минимализм российской «Семьдесятдвойки», а также надёжность, особенно на фоне китайского танка, который лишился на одном из испытаний катка.

Т-72 выглядит лучше, китайский танк похож на какой-то шкаф из Икеи.

В завершение стоит сказать, что здравое соперничество, которое возникает на подобных игрищах, могло бы сломать лёд в отношениях России и стран Запада, однако пока не наметится перемен в международной политике, встретиться лицом к лицу, но в мирных целях на соревнованиях, не представляется возможным.