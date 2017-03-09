Баскетболисты из Хакасии привезли две медали из Зеленогорска

Междугородний турнир по баскетболу проходил среди юношеских команд.

Участниками междугородних соревнований стали команды из Ачинска, Иркутска, Черногорска, Абакана,Зеленогорска. Спорстмены из Хакасии показали на турнире высший класс. Не оставив никаких шансов своим соперникам в финале встретились команды из Абакана и Черногорска. Спортсмены из республиканской столицы выиграли у соперников из города угольщиков 8 очков и стали золотыми призёрами. Черногорск —серебро. На третьем месте оказались ребята из Иркутска.

Победители награждены кубками, грамотами, медалями и призами. Лучшим нападающим турнира стал черногорский баскетболист Михаил Бузунов.

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