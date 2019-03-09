«Больше не могу»: как болезнь поменяла жизнь Ларисы Долиной

09.03.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

«Больше не могу»: как болезнь поменяла жизнь Ларисы Долиной
Певица Лариса Долина сообщила, что из-за серьезной болезни ей пришлось отказаться от хобби, сообщает сайт kp.ru.

Долина рассказала, что любила заниматься пилатесом.

«Я ходила на тренировки на протяжении шести лет. К сожалению, больше не могу. У меня возникли проблемы с руками, — уточнила Долина.

Она намекнула, что болезнь была связана с суставами и бороться с недугом ей пришлось достаточно долго. По словам певицы, сейчас она здорова и чувствует себя хорошо.

«Может, через полгода-год приведу себя в порядок и пойду на пилатес снова», — подчеркнула Долина.

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