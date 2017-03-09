Церковная братва получила бесплатно ещё 4,6 га в Севастополе

Севастополю не хватает земли для новых детсадов, школ и производств — чиновники жалуются, что все участки распроданы в частные руки еще при Украине. При этом в 2016 году те же чиновники бесплатно раздали церкви в густонаселенных районах города 4,6 га земли. «Примечания» узнали, где и какие наделы достались Крымской епархии УПЦ МП.

Департамент по имущественным и земельным отношениям предоставил «Примечаниям» документ, согласно которому в 2016 году правительство Севастополя безвозмездно выделило Крымской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата восемь земельных участков от 18 соток до 1,5 га — общей площадью 4,6 гектара.

Все участки даются церкви в безвозмездное пользование всего на 9 лет, хотя очевидно, что по истечении этого срока построенные на бесплатной земле храмы и подворья вряд ли кто-то снесет.

Первый участок — 73 сотки — расположен между Столетовским проспектом и ул. Тараса Шевченко, где застройщики сейчас плотно втыкают одну высотку за другой. Там по старому украинскому обычаю и по новорусской традиции продолжают сдавать жилые микрорайоны без детсада и школы, но с храмом.

Второй участок — 1,6 га — церковь получает в селе Верхнесадовом. Что там будет расположено, пока не ясно, но на таком участке можно возвести целый монастырь. Учитывая, что в селе, чьи земли гектар за гектаром отжимает у Севастополя бывший министр обороны Украины Лебедев и оставляет без работы сотрудников госпредприятия «Садовод», обслуживать монастырь или в монахи может уйти все местное население.

Третий участок — 55,5 соток — УПЦ МП выделяют в районе ул. Шостака, 11. Эта тупиковая улочка находится рядом с Херсонесом. Она проходит параллельно улице Дмитрия Ульянова по Карантинной балке и упирается в херсонесские раскопки византийского периода. Невдалеке находятся руины древнего храма Богородицы Влахернской. С украинских времен церковь продвигает проект строительства в этом месте паломнического центра с отелями. Возможно, выделяемый участок станет одним из его элементов.

Четвертый участок — 39 соток — церковь получит в районе кладбища у Мекензиевых гор. После закрытия переполненного кладбища на 5 км некрополь этот очень быстро разрастается: могилы здесь уже шагнули на другую сторону шоссе между Северной и Инкерманом. А церкви на кладбище нет — ближайший Свято-Никольский храм находится в двух километрах, далековато.

Ушакова балка не дается святым отцам

Пятый участок — 18 соток — это Ушакова балка, против строительства церкви в которой давно борются жители соседней улицы Адмирала Макарова. Об их попытках спасти от застройки единственную прогулочную зеленую зону «Примечания» писали не раз. Местные назвали общественные слушания по этой теме сфальсифицированными.

Еще одно культовое сооружение появится на Радиогорке, на улице Михайловской — там церкви выделено 18 соток. Посмотрев на карту, можно сделать предположение, что священникам отдадут все пространство между девятиэтажками, где сохранился один из памятников Первой обороны Севастополя 1854-56 гг. Больше на Михайловской свободного места не видно.

Еще один храм вырастет рядом с парком Победы между улицами Парковая и Щитовая. Площадь участка — 41 сотка. Где именно он будет расположен, не ясно, но скорее всего он примкнет к ул. Фадеева рядом с пиццерией, суши-баром и спортклубом. Все остальные места там хоть и приморские, но не проходные.

И, наконец, последний в этом списке участок — проспект Октябрьской революции, 8. Это ни что иное как сквер перед Гагаринской районной администрацией. В этом сквере любят гулять мамы с детьми, подростки на роликах и скейтах. Но местных жителей, и без того сдавленных уплотнительной застройкой, вечно пытаются лишить последнего свободного места. При Украине в центре сквера установили памятник не имевшему никакого отношения к Севастополю гетману Сагайдачному. Теперь там появится храм, который займет уже гораздо больше места: площадь участка — 35 соток.

Департамент по имущественном и земельным отношениям сообщил «Примечаниям», что церковь имеет право распоряжаться государственными землями Севастополя по закону. В частности, допускается выделение земельных участков не только для строительства религиозных сооружений, но и для сооружений благотворительного назначения на срок до десяти лет.

Также в ведомстве подтвердили, что эти участки в 2016 году действительно были предоставлены в безвозмездное пользование для размещения зданий религиозного назначения сроком на 9 лет Симферопольской и Крымской епархии.

В ДИЗО отметили, что один из участков, выделенный церкви на улице Адмирала Макарова, вызвал общественный резонанс. Поэтому на 1421 квадратный метр из 1829 было наложено ограничение. Большая часть участка попадает в охранную зону ботанического заповедника — на этой территории нельзя вести застройку и хозяйственную деятельность.

Напомним, что РПЦ, которой канонически подчинена окормляющая Севастополь Украинская православная церковь Московского патриархата, является самым крупным землевладельцем Российской Федерации, и светские власти РФ отдают ей все новые наделы. За землю церковь в России не платит, налогов она не платит тоже.

Напомним также, что пока правительство города раздает служителям культа землю гектарами, владельцы дачных и садовых участков не могут получить российские документы. По словам председателя Союза садоводов Севастополя Андрея Липенко, сейчас в городе не переоформлено в российское правовое поле свыше 5000 садовых и дачных участков.

Причиной промедления называют отсутствие Генплана в Севастополе, однако выделять землю церкви это не мешает. Чиновники обещают, что у садоводов дело с оформлением должно сдвинуться с мертвой точки уже после 8 марта, то есть сегодня. Но обещать — не значит жениться.