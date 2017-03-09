Датский школьник нашел на ферме обломки немецкого истребителя и останки пилота

Подросток из Дании, выполняя школьное задание, нашел со своим отцом на ферме обломки немецкого самолета времен Второй мировой войны с останками пилота в кабине. Об этом сообщает CNN.

14-летний Даниэль Кристиансен из Биркельсе и его отец Клаус наткнулись на истребитель Messerschmidt, когда с помощью металлоискателя пытались найти в поле старую утварь. «Мы пошли на поле с металлоискателем. Я надеялся, что мы сможем найти какие-то старые тарелки или что-нибудь еще, что Даниэль мог показать в школе», — рассказал Клаус Кристиансен.

Вместо утвари отец и сын нашли обломки самолета. После этого они, позаимствовав у соседа экскаватор, раскопали яму. «Сначала мы выкапывали металлические обломки вперемешку с грязью, а потом вдруг наткнулись на кости и куски одежды», — сообщил фермер.

Кристиансен вспомнил рассказы своего деда, который говорил, что в ноябре или декабре 1944 года в этих местах разбился немецкий самолет. «Я считал, что это просто шутка», — признался датчанин.

В настоящее время на месте находки работают саперы, которые должны обезвредить боеприпасы. Исторический музей Северной Ютландии, который занялся обломками самолета, рассчитывает вскоре установить личность пилота. «Мы нашли документы пилота, и я думаю, что у нас есть имя», — заявил куратор музея Торбен Сараув.

Историки предполагает, что истребитель вылетел с учебной авиабазы, которая располагалась в близлежащем городе Ольборг. На это, в частности, указывают продуктовые талоны базы, которые имелись у пилота.

О находке уведомлено посольство ФРГ в Дании.

lenta.ru

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