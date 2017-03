Для кого индусы пытаются добыть у нас высокие авиационные технологии?

Индии не нужен истребитель пятого поколения. Такой вывод можно сделать из последних заявлений индийской стороны... Почему же?

Индия готова продолжать сотрудничество с Россией в работе над созданием истребителя пятого поколения FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft, боевой самолет пятого поколения) — но только на своих условиях, передают Известия, со ссылкой на The Times of India.

Претензии Индусов следующие:

Для дальнейшей работы над проектом Нью-Дели выдвигает два условия. Первое заключается в масштабной передаче технологий для того, чтобы в дальнейшем Индия могла самостоятельно модернизировать самолеты с интеграцией новых вооружений. Во-вторых, Нью-Дели хочет, чтобы работа над FGFA позволила продвинуться вперед в разработке проекта боевого самолета нового поколения AMCA, которым занимаются индийские авиастроители. При этом ВВС Индии, как отмечает The Times of India, не устраивает российский истребитель пятого поколения Т-50, создаваемый по программе ПАК ФА. По мнению индийской стороны, он не является полноценным стелс-самолетом, а его двигатель не обладает достаточной тягой.

Звучит, как попытка торговаться на азиатском базаре. Казалось бы - что такого?

Давайте разберемся.

Первый этап (во время которого Индия заплатила нам 295 млн. резанной) заключался в создании аванпроекта будущего FGFA. Сделали, согласовали. И стали договариваться о более серьезном контракте (Второй этап), уже на разработку и производство. Договорились до того, что разработку индийского FGFA осуществляем 50/50 - по 4 млрд. резанной с каждой стороны. А в целом программа обойдется Индии в 25 млрд.$ (за 127 самолетов). Технологии - тоже пополам. Правда индусы разрабатывают БРЭО и элементы планера из композитных материалов (где тут пополам?). С передачей технологий интереснее. Индийская корпорация Hindustan Aeronautics Limited (которая HAL) не смогла освоить даже самостоятельное производство Су-30МКИ, поставляемого Индии с 1997 года... а туда же - технологии "пятого поколения" они будут осваивать, ага.





Но еще раз. Следите за руками. Самый мощный из приобретенных Индией истребителей - наш Су-30МКИ. Причем альтернативы ему, по большому счету нет.

Ибо наши Су-30 кроют Еврофайтер "Тайфун" (а Дассо "Рафаль" - в целом аналогичная по ТТХ машина) как бык корову. И в ближем бою и в дальнем, как показали "учения 12:0" с британцами. Притом стоят в разы дешевле. И "Рафаля", и "Тайфуна". Экспортная цена Су-30МКИ 60 (30 по нынешнему курсу) млн.$, собираемых индусами самостоятельно - 83 млн.$. Правда в 2016 году по новому контракту мы продаем еще партию Су-30МКИ по 75 млн.$ за самолет (40 машин за 3 млрд.$). Рафаль, проданный индусам, обходится в четверть миллиарда $ (36 самолетов за 9 млрд.$). Уже смешно.

Кто еще может продать Индии истребители? Американцы. Но ни о какой передаче технологий можно и не мечтать (не смотря на обещания), да и дешевле Су-30 точно не обойдется. Т.е. ясно, что покупка чего-то отличного от Су-30 - дело исключительно политическое.

Та же история и с истребителем 5 поколения.

Китай уже начал получать истребитель, превосходящий имеющиеся у Индии Су-30МКИ. Помимо этого - китайцы сами строят истребитель пятого поколения и не один (J-20, J-31). Что из этого получится и не фикция ли это все - время покажет. Индия, в отличие от Китая, сама пока не может родить современный реактивный истребитель... Легкий однодвигательный истребитель Tejas (совершивший первый полет в 2001 году) корпорация HAL за полтора десятка лет так и не допилила. "Не шмогла" - как, говорится. Это конечно, не 37 лет разработки, как с ОБТ "Arjun"... Вместо которого в итоге купили еще Т-90 у нас. Но что-то около того.



Легкий истребитель Tejas





Основной боевой танк Arjun

Какая альтернатива есть у Индии?

Вступить в программу F-35, от которой пытаются откосить даже старые союзники штатов? Может Ф-35 дешевле? Я бы не был так оптимистичен. Притом что обещанная родным американским ВВС стоимость в 100 млн. резанной превращается в 250 млн. Сколько стрясут в итоге с остальных - большой вопрос. Ну а технологии то американцы азиатам "передадут" по-полной. Держи карман шире, а то патроны не влезут. Ага, это при том, что параметры оперативных миссий для F-35, проданных за рубеж, будут рассчитываться в Америке - и загружаться в оттуда в бортовые компьютеры самолетов. На какие технологии и какую самостоятельность можно при этом рассчитывать - ответ, по-моему, очевиден.

Т.е. все выступления Индии на этот счет - либо дешевая торговля и попытка сбить цену... либо попытка отъехать от контракта "второго этапа". При этом я считаю хамством вообще - требовать нашего денежного участия (напомню - 4 млрд.$) в разработке нужного им самолета. Ибо наш ПАК ФА уже практически готов (да и двигатель второго этапа уже совсем рядом). А тут - технологиями поделись, еще один собственную полумертвую разработку поднять и довести до ума помоги, и еще и за это заплати! Отлично придумали, ребята. Осталось только станцевать и песню спеть.

И это я еще молчу о том, что технологии требуют самые передовые (которые сами - ни в жисть не освоят, как показывают вышеупомянутые Су-30МКИ и Tejas). Которые потом неизвестно кому на сторону могут уйти. А учитывая, что Индия - это главный союзник англосаксов в регионе (в их будущем противостоянии с нашим "больше чем стратегическим" партнером Китаем)... понятно кому эти технологии могут быть переданы. Это еще хуже чем наша продажа Су-35 китайцам, против которой я, старый параноик, выступал (и продолжаю выступать).

Я конечно понимаю, что для наших эффективных манагеров баксы не пахнут, и их хлебом не корми - дай что нибудь продать на сторону, наплевав на последствия... Но не пора ли уже этих манагеров... того? В расход.

Потому, сдается мне, что вся эта возня с индусами дальше многосерийного бла-бла-бла не пойдет. Наши будут вежливо вести переговоры, как с Японцами о мирном договоре (ибо есть жирный контракт по вертолетам Ка-226, по закупкам БТТ на УВЗ, успешное СП по ПКР "БраМос" и прочие совместные проекты поменьше, да еще и три фрегата 11356 без движков продать надо), но в итоге ни к чему не придут. Если внешняя политика Индии кардинально не изменится, или ключевые позиции в Кремле не займут неадекватные люди.



Легкий многоцелевой вертолет Ка-226

А FGFA индусам не нужен... при любом раскладе. Если будут дружить с нами - то воевать с Китаем не понадобится. А если они в новом мировом переделе выступят на стороне англосаксов (против нашего с Китаем альянса) - то тем более наши истребители пятого поколения им ни к чему. Да и, чуется мне, что не успеет FGFA к активной фазе нового мирового бадабума, если того не избежать.