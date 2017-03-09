«Эхо Москвы» «спалилось» на скрытом финансировании из Запада

Для большинства россиян «Эхо Москвы» - просто радиостанция. Оппозиционная, антироссийская, русофобская, проамериканская, но в конечном итоге – вещательная. В действительности же, "Эхо" не просто радио, а куда более обширное, многоступенчатое и аффилированное с Западом образование. Его структура лишь начинается с простого акционерного общества и радиовещания, а заканчивается уже целым «букетом» автономных «дочек» и условно независимых НКО.

Одним из таких «подразделений» является никому неизвестное АНО "Информационное агентство Эхо Москвы". И именно оно на днях попало под пристальное внимание российских силовых ведомств и экспертов государственного Минюста.

В частности, выяснилось, что у этой скромной дочерней организации оказалось неожиданно обширное поле деятельности, а отраслевая принадлежность охватывала не только «работы в области радиовещания», но и «функционирование информационных агентств», «издательскую деятельность» и даже «деятельность телевизионного вещателя». При этом "АНО" зарегистрировано по тому же адресу, что и «Эхо Москвы», а его структура собственности и вовсе поражает своей удивительной англо – саксонской географией.

По данным системы СПАРК, 80% этой структуры принадлежит венедиктовской радиостанции, в то время как остальные 20 находятся в собственности куда более интересного спонсора, а именно - Джорджа Сороса и его личного фонда "Открытое общество".

Со страниц официального сайта:

Помимо этого, большая часть руководства данного "филиала" состоит из бывших или действующими сотрудников "Эхо Москвы": генеральный директор "АНО" был заместителем Венедиктова, сам Венедиктов является секретарём правления этой структуры, а председателем совета выступает бывший гендиректор ЗАО «Эхо Москвы» Юрий Федутинов.

Одним словом, связь между двумя этими структурами очевидна до крайности, и потому дело - открытое против «дочки» «Эха», вполне может ударить и по самой радиостанции (надев на неё, наконец, давно заслуженный ярлык антироссийского «иностранного агента»).

Согласно выдержкам из материалов проверки деятельности «АНО» проведённой Минюстом в период с 2014 по 2016 годы, следует:

"По линии британской телерадиовещательной корпорации BBC, агентства Associated Press, телекомпании NBC News, американской радиостанции NPR, а также ряда европейских информагентств и телекомпаний, в частности France Press, ZDF и Reuters - АНО "Информационное агентство "Эхо Москвы" получило не менее 8 миллионов внешнего иностранного финансирования"(...).

При этом само "АНО" (по всей видимости) использовалось как прокси - компания и в свою очередь исправно финансировала деятельность собственной головной структуры – радиостанции «Эхо Москвы» непосредственно. А это уже означает, что если следствию удастся доказать схему иностранных вложений, у радиостанции наконец возникнут проблемы с Роскомнадзором и как следствие, с собственным функционированием.

Примечание

Согласно последним поправкам в «закон о СМИ» и «иностранных агентах», «Эхо Москвы», как средство массовой информации, не имеет право скрывать от контролирующий органов сведения о деньгах или имуществе, полученных от иностранного государства, международной организации, юрлиц, иностранных граждан, а также находящихся под их контролем структур, в противном случае оно должно быть оштрафовано, закрыто или лишено лицензии на дальнейшее вещание.

Однако именно в этом и состоит сложность ситуации. В юридических доказательствах самого факта незаконного финансирования "Эха" его частично аффилированной, формальной "дочкой".

Дело в том, что пару лет назад, на пике возвращения Крыма, победной операции российских вооруженных сил в Сирии и геополитических побед страны на мировой арене, Западу понадобились новые пути и рычаги влияния к расшатыванию внутри - российского положения дел. Проблема состояла лишь в том, что в виду жесткого усиления контроля над НКО со стороны Кремля, поддержка старых подрывных структур становилась все более и более сложной задачей.

Решение было найдено быстро и им стала условно - легальная и давно проверенная схема, при которой США, Британия, ЕС или иные "заказчики" организовывали финансовые ассигнования "оппозиционеров" через полностью легальные и открытые механизмы: международные конкурсы, фестивали и гранты проводимые на территории самой нашей страны.

Элегантно и просто

Так, британской государственной телерадиокомпанией BBC, через ее дочерний «Фонд независимого радиовещания» на территории России и были созданы региональные ежегодные фестивали «Вместе радио».

Как многие уже догадались, большую часть денежных номинаций этого конкурса почти всегда выигрывало само «Эхо Москвы», а также его многочисленные региональные вещательные подразделения.

Схема более чем прозрачна, и даже сам состав экспертного совета учреждённого британцами фонда, а следовательно и руководство самого данного фестиваля, состоит из бывших или действующих работников той радиостанции, которая в нем и побеждает.

Но с юридической точки зрения подкопаться к этому весьма и весьма не просто. И потому правовой результат их судебного разбирательства и оказался далеко не таким, каким мы все его ожидали...

ОБОБЩЕНИЕ

Вряд ли сам факт сегодняшней новости о связях «Эха Москвы» и коллективного Запада, может кого-то сильно удивить, но вот детали этой связи действительно являются весьма и весьма занимательными.

По всей видимости, в политике не зря существует своеобразное правило: «не трясти пыльные портьеры». И не зря оно рекомендует таким структурам как «Эхо Москвы» не наглеть в своих амбициях и не играть с государственной системой, поскольку в противном случае их же резкие движения вполне способны показать на свет такие «скелеты демократов», от которой российской «оппозиции» уже не оправится…