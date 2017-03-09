Глава МИД Германии увязал «Северный поток-2» с транзитом газа через Украину

Германия поддерживает реализацию проекта газопровода «Северный поток-2», но считает необходимым обеспечить транзит газа через Украину. Об этом заявил «Интерфаксу» глава МИД Германии Зигмар Габриэль.

«Нам нужен "Северный поток-2", но нам нужна и надежность украинских трубопроводов, и надежность обеспечения энергоносителями таких стран, как Словакия, Чехия или Польша. И я чувствую, что наши российские партнеры вполне готовы к этому», — сказал он.

Как отметил Габриэль, проект «Северный поток-2» является инициативой частных европейских компаний, а не Еврокомиссии. «Для нас важно, чтобы проект реализовывался и работал в соответствии с действующим законодательством ЕС. За этим мы будем следить и впредь», — добавил министр.

При этом глава МИД Германии подчеркнул, что Европа заинтересована в «стабильном и долгосрочном» снабжении энергоносителями. «"Северный поток-2" как дополнительный маршрут снабжения может стать вкладом в реализацию этой цели», — заключил Габриэль.

20 февраля о необходимости сохранить транзит российского газа через территорию Украины заявила канцлер Германии Ангела Меркель. 2 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил обеспокоенность ролью Киева в транзите российского газа. «Мы не можем обойти вопрос, насколько стабильной является поставка газа через Украину, — сказал он. — Мы всегда ратовали за то, что нужно осуществлять диверсификацию поставок».

Соглашение акционеров по проекту «Северный поток-2», подразумевающему расширение «Северного потока» (строительство третьей и четвертой ниток), было подписано в начале сентября прошлого года в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. В состав нового консорциума вошли «Газпром», E.ON, Shell, BASF/Wintershall, OMV и Engie. Две новые нитки общей годовой мощностью 55 миллиардов кубометров, как и уже действующие, пройдут от российского побережья по дну Балтийского моря до Германии. Ввод трубопровода в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2019 года.

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