Гомосексуализм в России: США оплачивают борьбу с законом против ЛГБТ извращенцев

Американские фонды выделили сотни тысяч долларов на борьбу с законом о запрете ЛГБТ-пропаганды в России. Соответствующий отчёт подготовила благотворительная организация «Российский фонд свободы». Грантополучатели должны противодействовать направленным против ЛГБТ посланиям чиновников. Об этом говорится в документе, с которым ознакомился RT. Однако политологи уверены, что истинная цель финансирования заключается совсем не в помощи представителям меньшинств.

«Российский фонд свободы» — американская благотворительная организация, поддерживающая российское ЛГБТ-сообщество — подготовил отчёт о проделанной работе за 2016 год.

В прошлом году фонд выделил 54 гранта размером почти $2 млн. Их использовали для поддержки активистов, политиков, юристов и журналистов, которые должны были «изменить общественное мнение об ЛГБТ» с помощью пропаганды и культурных мероприятий.

Более $200 тыс. из этой суммы потратили на борьбу с законом «О запрете пропаганды гомосексуализма в России»..

«Гранты предназначены для противодействия заявлениям госчиновников, поддержавших так называемый закон о пропаганде, а также выступающих против ЛГБТ религиозных лидеров и работников СМИ», — сообщается в отчёте, с которым ознакомился RT.

Не всё складывается

Однако реальные цели организации могут отличаться от заявленных. Декан факультета политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов считает, что с помощью сторонников ЛГБТ-сообщества лоббисты раскачивают россиян, настраивая их против действующей власти.

«США ведут подрывную деятельность, прикрываясь заботой о гомосексуалистах. На самом деле они стремятся расколоть российское общество, подменив мировоззрение граждан», — уверен политолог.

По мнению политолога Николая Шлямина, российское общество, в отличие от американского, более консервативно, поэтому планам фонда вряд ли суждено осуществиться.

«Американцы пытаются перенести свою модель поведения на российское общество, но забывают о том, что мы по-иному воспринимаем моральные ценности. Пока они не придумают, как вписать идею однополых связей в русский менталитет, никакие деньги не помогут», — говорит политолог.

Анонимные благотворители

Как утверждают в фонде, деньги на поддержку представителей ЛГБТ-движения поступают от анонимных благотворителей. В прошлом году сумма пожертвований составила почти $1,2 млн. Крупный спонсор, чьё имя доступно в публичном доступе, — американский фонд Arcus Foundation.

Ранее RT сообщал, что Arcus Foundation выделяет материальную помощь активистам, которые принимают участие в митингах против президента Дональда Трампа, например в «Марше женщин».

Представители российского ЛГБТ-сообщества получили от фонда $900 тыс.

Впрочем, политолог Шлямин предположил, что половина перечисленных российским НКО средств присвоили себе руководители, для которых вовсе не обязательно претворять в жизнь идеи американских коллег.

«50% денег уходит в карманы руководства подобных фондов по распространению демократии. Обычно ими управляют люди предприимчивые. Они могут оправлять отчёты и зарабатывать ещё больше денег, а добиваться результата вовсе не обязательно», — считает эксперт.

Без огласки

«Российский фонд свободы» умышленно не упоминает в отчёте названия НКО, получивших финансирование — по мнению сотрудников, огласка может повлиять на работу фонда.

«По причине существующих угроз безопасности для россиян и российских организаций, поддерживающих права человека для ЛГБТ, информация о получателях не разглашается», — говорится в отчёте.

На территории России действует несколько подобных НКО, к примеру, Федерация ЛГБТ-спорта России, Российская ЛГБТ-сеть, а также кинофестиваль «Бок о бок» и региональная инициативная группа «Максимум».

Федерация ЛГБТ-спорта и остальные НКО не предоставили оперативного комментария на запрос RT.

Президент России Владимир Путин подписал изменения в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в 2013 году.

За нарушение этого запрета грозит штраф до 5 тыс. рублей для физических лиц и до 1 млн рублей для юридических.