Игорь Ашманов. Кибербезопасность России обеспечат КБ сталинского образца

09.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Игорь Ашманов. Кибербезопасность России обеспечат КБ сталинского образца

Организация WikiLeaks обнародовала почти девять тысяч документов, похищенных из офиса ЦРУ в Вирджинии. Это лишь первая часть (Year Zero) масштабной серии публикаций, которая содержит информацию о глобальной слежке со стороны американской разведки. Спецслужбы США шпионят с помощью выключенных телевизоров, телефонов, сетевых устройств и антивирусов, следует из утечки. Year Zero призвана показать истинный масштаб секретных хакерских программ Центра киберразведки ЦРУ в Лэнгли, направленных на взлом массовых устройств и продуктов. Среди них Apple iPhone, Google Android, устройства с Microsoft Windows, а также телевизоры Samsung, которые могут превращаться в устройства тотальной слежки. Комментирует кандидат технических наук, российский предприниматель в сфере информационных технологий, искусственного интеллекта, разработки программного обеспечения Игорь Ашманов.

 

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