Испытание Сыктывкаром

Команда «Саяны» завоевала бронзу всероссийских соревнований по хоккею с мячом. Заключительный матч финального турнира прошёл в Сыктывкаре 5 марта. Соперником абаканцев был краснотурьинский «Маяк».

К сожалению, положительный исход этой встречи не позволял «Саянам» завоевать путёвку в суперлигу. Наши обидчики — «Строитель» (12 очков) и «Мурман» (10) — в финальном турнире надёжно обосновались на первом и втором местах. И всё же за бронзу ещё нужно было побороться. Наше поражение могло вывести вперёд команду «Знамя-Удмуртия», имеющую в своём активе 4 очка (у нас — 6). И по большому счёту у абаканских хоккеистов всё получилось. Так, Александр Захваткин сделал хет-трик (34, 53, 90), по ложке мёда в бочку успеха добавили Николай Верещагин (16), Максим Бовт (22), Фёдор Розвезев (43), Андрей Хлюпин (45) и Олег Селивёрсткин (87).

У «Маяка» ответили взаимностью Андрей Фелькер (45) и Евгений Царегородцев (71). 8:2.

Что было до этого? Уже в первой игре команде «Саяны» предстояло пережить, пожалуй, самое главное испытание — встречу с местным «Строителем». Хозяева льда сделали всё, чтобы не выйти из поединка проигравшими. А сам матч получился по сюжету из разряда детективных, когда исход противостояния становится ясным только со свистком судьи, свидетельствующим об окончании игры.

Вал угловых у своих ворот в первые 10 минут абаканцы сдержали, а вот на 19-й реализовать выход один на один с вратарём не смогли. Не подфартило нам и при пробивании углового. Продолжение этой истории оказалось нерадужным: командное предупреждение, два удаления за подножку и… гол. Иван Кораблин отличился с углового (31). Кстати, два других мяча влетели в наши ворота тоже после розыгрыша углового. Сергей Елфимов был точен на 33-й минуте, Юрий Маринов — на 40-й.

Вторая половина матча вернула надежду в стан нашей команды. Дважды с углового забил Максим Василенко (55, 67). Уравнял шансы на победу Дмитрий Сафуллин (75), а вывел вперёд опять-таки Максим Василенко (86). Но хозяева есть хозяева. Им, как говорится, и лёд помогает — в концовке поединка, когда мы играем в меньшинстве, Владимир Власюк забивает два мяча (89, 90) — 5:4.

Довольно наглядной получилась статистика матча: штрафное время — 35 минут у «Строителя» и 100 (плюс две красные карточки) — у «Саян». Количество угловых тоже не в нашу пользу: 12 против 7.

2 марта нашим хоккеистам предстояло играть с командой «Знамя-Удмуртия». Своё преимущество подопечным Евгения Баженова удалось воплотить в голы и, как говорится, удержать «всё нажитое непосильным трудом»... На 9-й минуте у нас отличился Матвей Азаренко, на 10-й Андрей Кабанов сравнял счёт благодаря угловому. Так оно всё и пошло: с углового не промазал Игорь Головин (17), точны были Максим Бовт (25) и Дмитрий Сафуллин (35).

Попытки изменить ситуацию представители Воткинска, конечно же, предпринимали. Одна из их атак на 56-й минуте завершилась точным ударом Александра Казаева. Но и мы не ушли в оборону: Евгений Ткачук, как и подобает капитану, напомнил о себе на 60-й минуте. Практически тут же закрепил успех с 12-метровой отметки Максим Василенко (62). Дальнейшая перестрелка привела к голам Александра Казаева с углового (74) и Артёма Никулина (86). Автором седьмого забитого мяча у нас стал Николай Верещагин (77). Итог встречи — 7:4, и впереди новое испытание — «Мурман».

Как сообщили в пресс-службе «Саян», нашим хоккеистам, к сожалению, в этом матче не удалось приспособиться к манере игры северян, которые ввиду весьма низкого качества льда часто использовали верховые передачи. Такая тактика позволила мурманчанам забить три мяча из четырёх. «Саяны» же, лишённые возможности скоростного комбинирования на шероховатом льду, не сумели найти альтернативных вариантов противодействия сопернику. Голы в ворота абаканцев забивали Антон Ворончихин (27), Александр Кротов (40, с пен.), Эдуард Кондратьев (48) и Владимир Глушак (56). Увы, но 0:4.

4 марта на льду стадиона «СШОР-1» абаканцы были сильнее команды «Акжайык» (Уральск). Главными героями матча стали Александр Захваткин (8, 76, 90) и Фёдор Розвезев (19, 34, 53), забившие на двоих шесть мячей. Ещё один записал на свой счёт Максим Бовт (26). У «Акжайыка» отличились Максим Утебалиев (28), Сергей Башаев (42) и Андрей Гущин (64). 7:3.

В итоге путёвки в суперлигу завоевали «Строитель» и «Мурман». Хозяева льда обыграли команды «Маяк» (5:2), «Акжайык» (7:3), «Знамя-Удмуртия» (5:4) и «Мурман» (3:0). Мурманчане же в свою очередь разгромили «Акжайык» (7:0), «Маяк» (8:2) и разошлись с миром с клубом «Знамя-Удмуртия» (3:3). Воткинцы, ставшие четвёртыми, превзошли по игре «Маяк» (8:3) и «Акжайык» (7:5). Представители Краснотурьинска и Уральска решили между собой судьбу пятого места. «Маяк» оказался сильнее «Акжайыка» (5:3).

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Лучшие игроки финального турнира

Вратарь — Антон Мокеев («Строитель»)

Защитник — Роман Бояринцев («Строитель»)

Полузащитник — Максим Василенко («Саяны»)

Нападающий — Роман Никитенко («Мурман»)

Игрок — Сергей Шебонкин («Строитель»)

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