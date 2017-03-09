Из Украины начали вывозить чернозём в Швецию

09.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Из Украины начали вывозить чернозём в Швецию

Запад требует от официального Киева отмены моратория на продажу сельскохозяйственных земель, чтобы за бесценок выкупить ее у нищих крестьян. Об этом в эфире ток-шоу «Место встречи» заявил экс-ведущий киевского Антимайдана Юрий Кот, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, Швеция уже сейчас вывозит украинский чернозем из Херсонской и Полтавской областей в грузовиках.

«Международные экономисты оценили украинские земли в триллион долларов. Сейчас пытаются снять мораторий с продажи земель, чтобы попытаться ее по дешевке просто продать, потому что люди находятся в нищенском состоянии. У них гораздо проще купить по дешевке.

В этой распродаже, безусловно, пытается участвовать и Порошенко. Это, действительно, есть информация оттуда, из администрации президента, с Банковой… Ужасающие вещи происходят, потому что МВФ диктует нашей стране условия…

Украинский чернозем покупается Швецией в Херсонской и Полтавской областях, вывозится камазами. Вот для этого МВФ и выдает нам эти несчастные кредиты, чтобы у нас все это забирать», — заявил Кот.

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