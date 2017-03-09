Киевский режим реализует на Украине фашистские технологии небезызвестного плана ОСТ, и пока у него все получается. Свершения на этом поприще действительно впечатляющи. Люди, захватившие власть на крови, просто так не уйдут.

Об этом пишет на своей странице в соцсети известный юрист, экс-министр юстиции в Кабмине Николая Азарова Елена Лукаш.

"Не знаю, какие чувства испытывают люди, приведшие эту власть три года назад. Так много им было обещано. Обещанного три года ждут.

Срок истек, в итоге – десятки тысяч убитых и искалеченных, нищета и разруха. Потеря территорий, война, разгул преступности.

За январь-февраль погибших и раненых на Донбассе стало ВДВОЕ БОЛЬШЕ по сравнению ноябрем-декабрем прошлого года. Только среди мирного населения 111 жертв (20 смертей и 91 раненых) - доклад ООН.

Украина – в десятке САМЫХ БЕДНЫХ стран мира.

Наша страна вторая в мире по уровню СМЕРТНОСТИ.

За три года потрачена уйма денег на борьбу с КОРРУПЦИЕЙ, а она растет и РАСТЕТ.

Украина признана одной из самых ОПАСНЫХ стран мира.

Государство бьет рекорды мировых антирейтингов по росту ИНФЛЯЦИИ", - напомнила политик.

"Власть развернула войну против собственного народа. По всем фронтам. Одних убивает снарядами, других – реформами.

И всех – ЛОЖЬЮ.

В состязании Жадности и Мести побеждает Ненависть. Ко всему созданному до них. Сами они создавать ничего не будут – не могут, не умеют и не хотят. И мир им не нужен.

Цели другие – разрушить и уничтожить, рассорить, разобщить и запугать.

Их миссия - превратить страну в территорию.

Избавится от балласта лишних "нахлебников".

И выжать максимум для своей наживы.

Фашистская технология в действии. ПЛАН ОСТ. И пока у них все получается", - добавила она.

"Так и будет продолжаться, пока люди не вышвырнут упырей из кресел, создав новые правила общежития в стране законным путём.

Борьба будет жаркой. Киевский режим реализует на Украине фашистский план по уничтожению славян. Их цепкие когти отодрать от руля страны будет нелегко. Но необходимо. Ради спасения всех", - резюмировала Лукаш.