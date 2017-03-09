Крым: «оккупанты» душат теплом и заботой

Новости ужасов оккупации Крыма.
Жители Симферополя после потепления стали жаловаться на то, что в их квартирах слишком сильно топят. Об этом на оперативно-хозяйственном совещании в администрации города, подконтрольной России, заявил глава департамента городского хозяйства Андрей Демин, сообщают РИА Новости.
«При относительно теплой погоде температура теплоносителя оказывается избыточной. Однако стоит учесть, что в ближайшее время, примерно с 15 марта, по прогнозу, вновь намечается снижение температуры», – сказал Демин.
Он утверждает, что к настоящему времени поступило более 30 жалоб на горячие батареи. В свою очередь глава российской администрации Симферополя Геннадий Бахарев поручил руководству городского филиала «Крымтеплокоммунэнерго» на время потепления температуру теплоносителя снизить.
По информации мэрии, на данный момент отопительный сезон проходит в Симферополе в штатном режиме. За прошедшую неделю на теплотрассах никаких происшествий не зарегистрировано.
http://ru.krymr.com/a/news/28356987.html - цинк
PS. Мало того, что " страна-агрессор" не дает замерзнуть украинскому Геническу http://m.ritmeurasia.org/news--2016-11-20--genichesk-malenkij-epizod-bolshoj-gazovoj-istorii-26950 из зловещих соображений, она это делает даже несмотря на чудесного мэра, который готов зубамы грызть тех, кто не дает замерзнуть жителям его города. Так еще и в самом Крыму ужасы "оккупации" не поддаются описанию, бедный крымчан, мечтающих мерзнуть как в свободном украинском Геническе, чрезмерно отапливают. Как прикажите жить в таких невыносимых условиях?
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