Кыргыз завербованный боевиками ИГИЛ задержан в Самаре

Желавший примкнуть к боевикам ИГ уроженец Кыргызстана задержан в Самаре. По версии следствия, подозреваемый разделял взгляды террористической организации и хотел принять участие в военных действиях в Сирии. Желавший присоединиться к боевикам "Исламского государства" уроженец Кыргызстана задержан в Самаре, сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственное управление СК России по региону.

По данным следователей, в отношении 23-летнего задержанного, проживающего в России без регистрации, возбуждено уголовное дело. Он подозревается в "приготовлении к участию на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ". По версии следствия, подозреваемый разделял взгляды террористической организации ИГ и хотел принять участие в военных действиях в Сирии. Молодой человек сообщил о своем желании знакомым, которые воюют в САР, но выехать туда ему так и не удалось.

Он был помещен в специализированный изолятор из-за совершения административного правонарушения по статье 18.8 "Нарушение иностранным гражданином правил пребывания в РФ" КоАП. Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства случившегося.