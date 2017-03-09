На Украине в день Эсфири только женщины-убийцы удостоились поздравлений от Вальцмана

Поздравлений с 8 марта от президента Украины дождались только женщины, которые служат в армии, всех остальных президент проигнорировал. А главными героинями дня на Украине стали женщины с пониженной социальной ответственностью, как сказали бы у нас. Зачем они пошли маршем по Киеву?

Международный женский день на Украине отметили маршем феминисток. Под барабанный бой по центральным улицам Киева прошли представители сексуальных меньшинств. Обернувшись в радужные флаги, украинки отстаивали право на однополую любовь.

В их же колонне — работницы секс-индустрии. Над головой — красные зонты. Они просят не только защитить, а легализовать проституцию.

На участников марша напали студенты, пытались облить зеленкой и кефиром. Полиция задержала четверых.

А накануне Петр Порошенко поздравил женщин-военнослужащих. За круглым столом те, кто принимал участие в боевых действиях на Донбассе. "Я твердо уверен, что с такими женщинами наше наилучшее в мире войско точно победит, с такими женщинами, я не имею никаких сомнений, победа над врагом, оккупантом, который вторгся в нашу землю, будет точно неотвратимой", — заявил президент Украины.

Профессии, которые сохраняли жизнь или воспитывали, — врача или учителя — за три года гражданской войны обесценились. Герой нового украинского времени — женщина-снайпер. Про стрелка Лору показывают репортажи. "Женщине в какой-то степени легче быть снайпером, потому что женщины более хитры и коварны, самое сложное — это, конечно, первый выстрел", — делится она.

Министр внутренних дел Аваков воюет с российскими банками. Его возмутило, что российские финансовые учреждения стали обслуживать клиентов с паспортами Донецкой и Луганской народных республик. "Вопрос, сколько надо времени Национальному банку Украины, что бы ввести санкции в отношении Сбербанка России, работающего на Украине? Считаю необходимым незамедлительную реакцию НБУ!" – написал Аваков в своем Facebook.

Не прошло и суток, как радикалы атаковали российский банк в Одессе. Вход облили краской, стены обклеили листовками с призывами убираться с Украины. Акции протеста прошли и в Киеве — прямо под стенами Главного управления СБУ. Шесть дам с праздничным маникюром и букетами тюльпанов требовали арестовать Виктора Медведчука — лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа". Медведчук — один из тех, кто в рамках трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины занимается обменом военнопленных.

О том, у кого карманы набиты валютой, рассказал генпрокурор Украины Юрий Луценко. В особняке директора днепропетровского завода обнаружили покрытый золотом умывальник. С обысками к коммерсанту пришли в рамках уголовного дела о растрате бюджетных средств.