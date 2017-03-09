NASA опять занимается ретушированием фотографии Марса

NASA опять попалось на ретушировании фотографий. На этот раз фотографий, сделанных марсоходами на поверхности Красной планеты. Уже много раз независимыми исследователями отмечены факты ретуши специалистами аэрокосмического агентства различных аномальных объектов явно искусственного происхождения, "засветившихся" на снимках лунной поверхности. Теперь оказалось, что это же касается и марсианских снимков.

Об этой особенности "официальных снимков" NASA отмечали и некоторые бывшие сотрудники ведомства, которые сами оказывались свидетелями подобной преступной деятельности, направленной на сокрытие от человечества правды об обнаруженных артефактах на поверхности Марса и Луны. Вот и представленный выше снимок демонстрирует два варианта: до ретуши и после нее.

На одном из них - панорама Марса, составленная Н.Томпсоном 16 сентября 2013 года на основе фотографий, полученных от аппарата "Кьюриосити". На ней между двумя вершинами в горном хребте можно заметить большое прямоугольное сооружение явно искусственного происхождения, которое невозможно спутать с естественными природными структурами.

Зато на последней панораме К.Лэни, составленной из официальных снимков того же самого марсохода, но уже выложенной в сеть 11 февраля 2017 года, этого загадочного прямоугольного "дома" уже нет. Очевидно, что за 3,5 года это не искусственное строение бесследно растворилось на поверхности Марса, а его "аномальное" изображение было отретушировано сотрудниками NASA, дабы особо любопытные и дотошные исследователи не смогли увидеть ничего, кроме естественного ландшафта.

Вот только не рассчитали того, что эти иследователи добрались до снимков гораздо раньше них. А потому неожиданное исчезновение искусственного объекта с официального фото лишний раз подтверждает, что подлинную правду о Марсе и Луне и других артефактах обнаруженных в дальнем и ближнем космосе от простых людей тщательно скрывают. Только расчитано это все на настоящих "лохов", слепо верящих любой официальной информации и не способных использовать свои собственные мозги для элементарного анализа информации.