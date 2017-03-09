Нескрытая угроза: как ИГИЛ пытается прорваться и официально закрепится в Европе и России

Президент информационно-аналитического центра «Религия и общество» Алексей Гришин полагает, что запрещенная в РФ группировка «Исламское государство» предпринимает попытки занять официальные позиции и обзавестись финансовыми счетами в странах Европы и в России. Об этом эксперт заявил в эфире программы «Особая статья» с Алексеем Гудошниковым на телеканале «Звезда».

Гришин связал с этим фактом рост числа официально зарегистрированных мусульманских религиозных организаций, как в европейских странах, так и в России.

«Мы сейчас наблюдаем некоторые эвакуационные моменты, боевикам недоплачивают деньги, боевики сейчас сильно жалуются. Доходы за счет торговли нефтью, артефактами очень сильно упали… Они сильно обеднели. Так вот они используют все средства для базирования в Европе и других странах. То есть они их (средства – прим. ред.) официализируют, пытаются на счета кинуть. Кстати, мы сейчас наблюдаем и в Европе, и в России резкий рост официальной регистрации мусульманских религиозных организаций. То есть они пытаются занять официальные позиции и финансовыми счетами, перекинуть на них деньги», – пояснил эксперт.

Гришин добавил, что группировка продолжает активно вербовать новых членов, прежде всего для работы в Европе и России.

«Вербовка им нужна не только пушечного мяса, сейчас они делают упор на специалистов в области IT-технологий, потому что предполагают вести дальнейшую пропагандистскую работу в соцсетях и так далее, психологов, каких-то других специалистов», – добавил Гришин.

Он отметил, что эта тактика связана с реальным положением дел в Сирии и в Ираке, где террористы больше не могут противостоять сирийской армии и российским ВКС и международной коалиции и иракским войскам.