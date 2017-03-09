Отводок — школка — новый куст

Смородина и крыжовник — самые, казалось бы, привычные для нашей местности кустарники. Посадил их один раз, и все дела. Но эти растения в отличие от плодовых деревьев и других кустарников — самые недолговечные.

И стареют быстро, и вредители с болезнями их одолевают, и с посадочным материалом всегда проблема. Если саженцы плодовых деревьев всегда можно приобрести с наступлением периода посадки, то нужные кустарники ещё надо поискать — у садоводов их раскупают в первую очередь. Поэтому самый рациональный ход — это выращивание собственных саженцев. Лёгкий и надёжный способ — размножение кустов отводками. Для этого нужно только иметь подходящие кусты. Главный критерий — их урожайность.

Весной выбираем крепкий и здоровый куст, желательно старше пяти лет. В его нижней части, как можно ближе к земле, находим два-три однолетних побега (их можно отличить по светлому цвету коры), обрезаем на треть длины от верхушки. Затем от основания побега к периферии прокапываем небольшую канавку глубиной 10 — 15 сантиметров, пришпиливаем в неё побег и прикапываем так, чтобы верхушка оставалась на поверхности. На ней будут отрастать листики, что станет способствовать корнеобразованию. Пришпиливать можно деревянными, пластмассовыми, металлическими скобками, но так, чтобы они не травмировали кору отводков.

До осени прикопанные отводки надо поливать, подкармливать, рыхлить, даже окучивать. Это для того, чтобы они быстрее росли. Осенью, в сентябре, отводки секатором отделяем от материнского куста, очень осторожно откапываем. На каждом отводке образуется две-три (по числу почек) корневые системы. От корней отрастают молодые веточки, каждая из которых в будущем способна стать самостоятельным кустом. Отводки разрезаем по числу корневых систем и отсаживаем на грядку с хорошей плодородной землёй. Это будет школка для подрастающих кустиков.

На следующий год их можно высаживать на постоянное место. Это будут нормальные саженцы с одним-двумя побегами. Уход за молодыми растениями заключается в поливе, подкормках и, конечно, в защите их от болезней и вредителей. Смородина на наших участках подвержена поражению грибковыми заболеваниями (ржавчины, мучнистая роса) и вредителями — паутинным и почковым клещами, галловой тлёй. А крыжовник привлекает пилильщиков и склонен к заболеванию мучнистой росой.

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