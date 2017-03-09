Пентагон боится гонки вооружений и не хочет отказываться от СНВ-3

09.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Пентагон боится гонки вооружений и не хочет отказываться от СНВ-3

Для Соединённых Штатов невыгодно отказываться от договора о сокращении стратегических наступательных вооружений — СНВ-3. Об этом заявил глава стратегического командования Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен. По его мнению, в этом случае возникнет риск гонки вооружений.

— Мы сейчас не находимся в состоянии гонки вооружений, — констатировал он в конгрессе.

По его мнению, также при расторжении СНВ-3 у США возникнут проблемы с определением ядерного потенциала России. И будет не ясно, что нужно делать, чтобы не отставать от "противника".

СНВ-3 был заключён в 2010 году. РФ и США согласно ему сокращают число ядерных боезарядов до 1550 единиц, число носителей ядерного до 700 единиц. При этом новый президент США Дональд Трамп ранее заявил, что это соглашение — плохая сделка для его страны.

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