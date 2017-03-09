Передел собственности на Украине: кто отправился под нож в ходе деолигархизации имени Порошенко?

Пути украинских олигархов неисповедимы. Результаты финансовых вливаний олигархов в Евромайдан оказались прямо противоположными первоначальным расчетам. Фактически сразу после государственного переворота на Украине начался заметный невооруженным взглядом процесс деолигархизации, правда сопровождающийся обрушением украинской экономики к состоянию третьего мира.

В уничтожении класса олигархов заинтересован как Порошенко лично, желающий единолично восседать на вершине воровской пирамиды, так и западные кураторы Украины, рассматривающие украинских нуворишей в качестве носителя значительной части экономического суверенитета страны.

Кто отправился «под нож» деолигархизации?

Первой жертвой деолигархизации пал пользовавшийся реноме наиболее пророссийского олигарха Дмитрий Фирташ, вот уже три года пребывающий в Австрии и сражающийся с американской правоохранительной системой за личную свободу. А ему, ни много, ни мало грозит 50 лет тюремного заключения в США и конфискация всех активов.

А ведь его активы и без того серьезно поистрепались. Судите сами: арест объектов недвижимости холдинга «Ostchem» (а также 0,5 млрд «кубов» газа в хранилищах «Укртрансгаза», использованные затем для прохождения отопсезона 2014/2015), перебои в работе «Ривеназота» и «Черкассыазота» из-за проблем с газоснабжением (а также падение цен на минеральные удобрения на мировых рынках), возврат в госсобственность Вольногорского ГОКа, оттеснение от титановой «кормушки» после взятия под стражу дирекции ЗТМК, ликвидация банка «Надра», погром телеканала «Интер». Все это вкупе с невозможностью находится на Украине предопределило практическую полную утрату Фирташем политического влияния на внутриукраинские процессы. В наиболее оптимистичном варианте Фирташ, защищаясь от инициированных США уголовных дел, полностью обанкротится, в пессимистичном – отправится в американские застенки.

Серьезнейшим образом пострадал и Ринат Ахметов, ситуацию с бизнесом которого доводилось разбирать ранее. С тех пор положение дел бывшего «хозяина Донбасса» только ухудшилась – в связи с национализацией предприятий в ЛДНР, а также ввиду ареста на Кипре акций на сумму 656 млн евро. Политическое влияние Рината Леонидовича распространяется отныне разве что на часть «Оппозиционного блока». Теоретически можно выводить на акции протестов работающих в структурах «ДТЭК» и «Метинвест» шахтеров и металлургов, требуя преференций для собственного бизнеса, но едва ли это возымеет эффект на киевский режим. Таким образом, предельно очевидно, что звезда Ахметова закатывается – он отправлен «под нож» порошенковской деолигархизации.

Вполне вероятно, что по стопам Ахметова пойдет и его бизнес-партнер по «Метинвесту» Вадим Новинский.

Помимо утраты позиций в металлургии после национализации в ЛДНР, ситуация для Вадима Владиславовича усугубляется тем, что у него личный конфликт с Порошенко. Силовики последнего регулярно проводят обыски в офисах «Смарт-Холдинга» Новинского – не следует забывать, что Порошенко и Новинский являются конкурентами по судостроительному бизнесу. Равно как не следует забывать, что с Новинского снята депутатская неприкосновенность, а значит Порошенко и Ко в любой момент могут либо отправить Новинского за решетку, либо вынудить бежать из Украины.

Еще один соратник Ахметова, Сергей Тарута, назначенный по рекомендации Рината Леонидовича весной 2014 губернатором Донецкой области с задачей сохранить активы «старых» донецких олигархов, и вовсе назвал себя банкротом – а потому вынужден был пойти в публичную политику.

Принадлежащие Таруте акции «Индустриального союза Донбасса» были арестованы по решению российских и кипрских судов, а сама ФПГ утратила контроль над ключевыми активами, расположенными в Алчевске – местными меткомбинатом и коксохимом.

Еще одной жертвой деолигархизации стал наиболее влиятельный человек Украины (после американского посла, естественно) в 2014 – первой половине 2015 – Игорь Коломойский.

Еще в 2015 по результатам конфликта с Порошенко, который был урегулирован американским послом, «Беня» утратил решающее влияние на «Укрнафту» и «Укртранснафту», а после национализации «ПриватБанка» (т.е. – отсечения от бюджетных потоков) Игорь Валерьевич переходит из категории олигархов в категорию крупных бизнесменов. Пошатнулись позиции «Бени» и в Днепропетровске – в 2015 он был уволен с должности губернатора области, а в 2016 испортил отношения с бывшим соратником, а ныне мэром города Борисом «вешать будем потом» Филатовым. Вместе с тем, «под сукном» в НАБУ лежат дела о выводе из «ПриватБанка» рефинансирования, ответчиком по которым может стать Игорь Валерьевич.

Как утверждают СМИ, с связи с национализацией «ПриватБанка» $200 млн потеряли братья Суркисы – владельцы киевского «Динамо». Помимо этого, пресса утверждает, что у Суркисов «отжали» несколько облэнерго, а значит «плюшки» от очередного раунда повышения тарифов на электроэнергию достанутся другим. Судя по трансферной политике «Динамо», финансовых ресурсов у Суркисов стало и впрямь на порядок меньше.

Не в лучшей форме пребывает и зять Кучмы Виктор Пинчук.

Серьезно пострадал металлургический бизнес компании «Интерпайп» в связи с утратой российского рынка сбыта, сужением рынка внутреннего и падением цен на рынках мировых. Кроме того, после публикации Пинчуком в «Wall Street Journal» плана по урегулированию ситуации на Донбассе и отношений Украины с РФ, он был объявлен «зрадныком», а СБУ возбудила против него уголовное дело за посягательство на территориальную целостность Украины (нарушенную самим же киевским режимом). Также напомним, что Пинчук «поставил не на ту лошадь», финансируя Фонд Клинтон (порядка $10 млн). Ну и стоит понимать: Кучма, порошенковский переговорщик в Минске, уже далеко не молод, случись с ним что-либо – Пинчук будет «раскулачен» незамедлительно.

В список крупнейших должников Украины вошел бывший порошенковский соратник Олег Бахматюк. Его задолженность перед государством, бизнесом и населением составляет впечатляющую сумму в $5,3 млрд. Бахматюковские банки «VAB Банк» и «Финансовая инициатива» отправились «под нож» гонтаревской «консолидации», а ключевые активы в сфере АПК, холдинги «Ukrlandfarming» и «Авангард», в условиях сокращения внешних и внутреннего рынков серьезнейшим образом обременены валютными кредитами.

В принципе, перекредитованность – это бич всего украинского крупного бизнеса, притом львиная доля долгов номинирована в валюте, что при кратной девальвации гривны создает колоссальную дыру в балансах предприятий.

А есть ли выигравшие?

Безусловно. Прежде всего это нареченный президент Украины Петр Алексеевич Порошенко, замыкающий на себя все мало-мальски значимые финансовые потоки.

Немалая часть состояния Порошенко за прошедшие три года сколочена за счет передала ранее переделенного – к примеру, Ахметов безропотно стал в порошенковское стойло, уплатив Петру Алексеевичу $200 млн «откупных».

Другими крупными буржуа, улучшившими свое финансовое состояние, являются соратники Порошенко – Кононенко, Грановский, Григоришин, Хомутынник (один из лидеров фракции «Возрождение», экс-«регионал», которого Янукович вывел «из грязи в князи», за что тот отплатил голосованием за «самоустранение» экс-президента). Притом нужно сделать крайне важное уточнение: из вышеуказанных персонажей реальными активами владеет разве что экс-гражданин РФ Григоришин («Запорожтрансформатор», НПО им. Фрунзе, облэнерго), остальные являются «схемщиками» – весь их «бизнес» улетит в тартарары после оттеснения от «корыта».

Резюме

В результате Евромайдана произошла олигархическая реструктуризация – наиболее влиятельным стал клан Порошенко, который поглощает все остальные финансово-политические группировки, что сопровождается стремительной дезинтеграцией экономического базиса Украины. Однако представляется, что после ухода Порошенко «старые» олигархи начнут новый раунд ожесточенной драки за активы.

В целом же, крупнейшие украинские олигархи совершили вопиющую глупость, когда организовали Евромайдан, а затем неистово начали сражаться с «российской агрессией». Что ж, за все в жизни нужно платить – украинские нувориши расплачиваются за свою недальновидность.