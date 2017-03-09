Переговоры по Сирии: что объединяет Путина, Эрдогана и Нетаньяху?

В Москве пройдут встречи президента России сначала с израильским премьером, потом с главой Турции. Главные вопросы обсуждения касаются ситуации на Ближнем Востоке. Однако трехсторонней встречи не будет

Повестка — Ближний Восток. На переговоры к президенту Владимиру Путину в четверг приезжают премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и президент Турции Реджеп Эрдоган. Оба намерены говорить о Сирии и выступают за снижение роли Ирана в сирийском урегулировании. С израильским лидером Путин встретится уже в четверг. Последний раз главы России и Израиля обсуждали сирийскую тему в декабре 2016 года. Тогда Нетаньяху пообещал не вторгаться в Сирию, если Иран не будет использовать эту страну для атаки на Израиль. В этом случае премьер-министр выразил готовность остановить Тегеран. Путин, по словам Нетаньяху, ответил согласием. Предстоящую встречу Business FM прокомментировал независимый аналитик из Израиля Александр Этерман:

Александр Этерман независимый аналитик из Израиля

В пятницу Владимир Путин встретится с Реджепом Эрдоганом. Как ранее отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, трехсторонней встречи с Нетаньяху не будет, но общие темы есть. Это, опять-таки, Сирия. У Москвы и Анкары в регионе есть предмет для споров. К примеру, город Манбидж, где одновременно присутствуют правительственные силы, американский спецназ, сирийские курды и турки, которые именно курдов хотят из этого города выбить.

На днях начальники Генштабов России, США и Турции уже проводили встречу, на которой обсуждали координацию действий в Сирии. Турецкий политолог Тогрул Исмаил считает, что договориться по этой теме непросто.

Тогрул Исмаил профессор Университета экономики и технологий торговой палаты и биржи Турции

В Турции от встречи Путин-Эрдоган ждут многого, особенно сейчас, когда Эрдоган вступил в серьезную конфронтацию с Германией, говорит председатель платформы диалога России и Турции Ахмед Ахмедов:

Ахмед Ахмедов председатель платформы диалога России и Турции

В среду глава МИД ФРГ назвал «пересечением красной черты» заявления Эрдогана. Президент Турции сравнил запрет на выступление турецких политиков в Берлине с действиями нацистов, а глава МИД Турции предложил Берлину определиться, Анкара для Германии друг или нет.