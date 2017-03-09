Переговоры по Сирии: что объединяет Путина, Эрдогана и Нетаньяху?

В Москве пройдут встречи президента России сначала с израильским премьером, потом с главой Турции. Главные вопросы обсуждения касаются ситуации на Ближнем Востоке. Однако трехсторонней встречи не будет
Повестка — Ближний Восток. На переговоры к президенту Владимиру Путину в четверг приезжают премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и президент Турции Реджеп Эрдоган. Оба намерены говорить о Сирии и выступают за снижение роли Ирана в сирийском урегулировании. С израильским лидером Путин встретится уже в четверг. Последний раз главы России и Израиля обсуждали сирийскую тему в декабре 2016 года. Тогда Нетаньяху пообещал не вторгаться в Сирию, если Иран не будет использовать эту страну для атаки на Израиль. В этом случае премьер-министр выразил готовность остановить Тегеран. Путин, по словам Нетаньяху, ответил согласием. Предстоящую встречу Business FM прокомментировал независимый аналитик из Израиля Александр Этерман:
Александр Этерман независимый аналитик из Израиля «Нетаньяху сказал, что он вынужден выражать от протестов до чего-то более серьезного в том плане, что он настаивает на российской поддержке действий, направленных на изгнание иранского военного присутствия, прежде всего, вообще Ирана из Сирии. В израильской терминологии — это Иран пытается открыть фронт против нас на севере, на сирийской границе. Вот в этом контексте цитируют свежайшие заявления Богданова, российского замминистра иностранных дел и человека, представляющего президента на Ближнем Востоке о том, что на данном этапе совсем другая повестка дня. В Сирии нужно добиться прекращения огня, выборов, создания нового легитимного, признанного народом режима. И вот новое сирийское правительство примет решение о том, какие иностранные силы смогут остаться на территории Сирии. У нас активным образом эта тема объявлена центральной темой дня, в контексте визита Нетаньяху в Россию на этой неделе».
В пятницу Владимир Путин встретится с Реджепом Эрдоганом. Как ранее отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, трехсторонней встречи с Нетаньяху не будет, но общие темы есть. Это, опять-таки, Сирия. У Москвы и Анкары в регионе есть предмет для споров. К примеру, город Манбидж, где одновременно присутствуют правительственные силы, американский спецназ, сирийские курды и турки, которые именно курдов хотят из этого города выбить.
На днях начальники Генштабов России, США и Турции уже проводили встречу, на которой обсуждали координацию действий в Сирии. Турецкий политолог Тогрул Исмаил считает, что договориться по этой теме непросто.
Тогрул Исмаил профессор Университета экономики и технологий торговой палаты и биржи Турции «Думаю, как раз насчет Манбидж интересы всех трех государств пересекаются. Россия пытается Манбидж передать режиму Асада. Турецкой стороне самое главное, чтобы там не находились террористические группировки — будь то ИГИЛ или КОД — для Турции и та, и другая организация террористические. А для США важен контроль над КОД, которая считает их своим союзником по борьбе с Асадом. Вот эти три основных момента будут главной тематикой вопроса. Турция освободила город Эль-Баб от ИГ. Российские группировки и силы Асада тоже подошли к границам Эль-Баба. И на фоне этого немаловажно для Турции улучшение российско-турецких отношений, в частности, в плане бизнеса, безвизового режима и других острых насущных вопросов».
В Турции от встречи Путин-Эрдоган ждут многого, особенно сейчас, когда Эрдоган вступил в серьезную конфронтацию с Германией, говорит председатель платформы диалога России и Турции Ахмед Ахмедов:
Ахмед Ахмедов председатель платформы диалога России и Турции «Турецкая сторона очень большое значение придает этому визиту, потому что в Европе, особенно в Германии, последние заявления турецкого президента, можно сказать, саботируют. И Турция всегда Россию вспоминает, когда у нее какие-то проблемы с Западом. Конечно, там вопрос Сирии будет обсуждаться. У каждого свои интересы. Турция не может себе простить то, что выпустили Алеппо, так скажем».
В среду глава МИД ФРГ назвал «пересечением красной черты» заявления Эрдогана. Президент Турции сравнил запрет на выступление турецких политиков в Берлине с действиями нацистов, а глава МИД Турции предложил Берлину определиться, Анкара для Германии друг или нет.
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